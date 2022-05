Pantanal: Irma vive grande paixão com novo peão

Irma esquece José Leôncio e Gustavo ao viver uma paixão com novo personagem da novela Pantanal, da Globo

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 08h24

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Irma (Camila Morgado) vai conhecer um novo amor! Depois de viver apaixonada pelo ex-cunhado, José Leôncio (Marcos Palmeira), e também por Gustavo (Caco Ciocler), ela vai se entregar à paixão de outro peão na história.

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Irma viaja até o pantanal e tenta conquistar o coração de José Leôncio. No passado, os dois viveram um affair quando ela foi visitar a fazenda com a desculpa de levar fotos de Jove criança. Porém, o romance não engatou pois ele ainda era apaixonado por Madeleine. Durante seu período no Rio de Janeiro, Irma chegou a se interessar por Gustavo (Caco Ciocler) recentemente, mas não deu andamento no romance. Agora, ela tentará novamente o fazendeiro.

Porém, ao chegar na fazenda, Irma vai conhecer Trindade (Gabriel Sater). Os dois vão viver uma paixão à primeira vista. Ela ficará encantada pelo novo peão e eles começam um relacionamento que fará Irma esquecer de vez o que já sentiu por José Leôncio.

Cena emocionante de Almir Sater e Gabriel Sater

No capítulo da novela Pantanal de segunda-feira, 9, o público conferiu uma cena encantadora com Almir Sater e seu filho, Gabriel Sater. Na história, os dois interpretam Eugênio, o dono da chalana, e Trindade, o peão que tem pacto com o diabo. Os personagens se encontraram em uma roda de viola e protagonizaram uma cena com direito a duelo de violas e troca de olhares entre pai e filho na vida real.

Os internautas ficaram emocionados com a sequência. "Tô babando na cena do Almir Sater com o filho num duelo de viola, que cena perfeita”, afirmou outro. “Essa cena é arte pura e cristalina”, declarou mais um. “Que conexão mais linda entre pai e filho”, comentou um fã.