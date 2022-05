Cena de Almir Sater e Gabriel Sater emociona o público em 'Pantanal'

Pai e filho na vida real, Almir Sater e Gabriel Sater protagonizam cena encantadora no remake de Pantanal com direito a roda de viola e troca de olhares

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 22h21

Os telespectadores do remake da novela Pantanal, da Globo, conferiram uma cena memorável na noite desta segunda-feira, 9, com Almir Sater e Gabriel Sater. Pai e filho na vida real, eles interpretam Eugênio e Trindade na história e tiveram a primeira cena juntos nesta noite.

Os personagens se encontraram em uma roda de viola na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e fizeram um duelo de músicas que durou alguns minutos na trama. A cena contou com uma forte troca de olhares entre os dois e muitos dedilhados na viola.

Nas redes sociais, a cena fez o maior sucesso! Almir Sater e Gabriel Sater receberam elogios do público da novela. “Que cena, Almir Sater 'duelando' na viola com o filho”, disse um internauta. “Tô babando na cena do Almir Sater com o filho num duelo de viola, que cena perfeita”, afirmou outro. “Eu não estava preparada para ver o filho do Almir Sater, que é a cópia jovem do pai”, escreveu mais um. “Essa cena é arte pura e cristalina”, declarou outro. “Que conexão mais linda entre pai e filho”, comentou um fã.

Que linda a cena do Almir Sater tocando com o filho Gabriel. Adoro quando a ficção proporciona esses encontros #Pantanal — Regiane Alves (@RegianeAlves) May 10, 2022

Vale lembrar que, na história da novela, Almir Sater interpreta Eugênio, que é o dono da chalana e contracena com vários personagens do núcleo da história no Pantanal. Enquanto isso, Gabriel Sater dá vida para Xeréu Trindade. Ele é um homem misterioso que acaba de chegar na trama. Ele foi o responsável por salvar a vida do Velho do Rio, que foi baleado por Muda e sobreviveu após Trindade tirar a bala do seu peito. O rapaz chegou dizendo que tem um pacto com o diabo e foi parar na fazenda de José Leoncio, mas ainda não revelou seu objetivo por lá.