Longe das novelas, Leandra Leal pode voltar às telinhas no remake de 'Vale Tudo'

Ao que tudo indica, o público poderá prestigiar a atriz Leandra Leal novamente nas telinhas. Longe das novelas há quase 10 anos, a artista pode integrar o elenco do remake de 'Vale Tudo'. A trama, escrita originalmente por Gilberto Braga (1945-2021) e exibida em 1988, possui previsão de estreia para 2025.

De acordo com informações do jornal O Globo, a atriz estaria sendo sondada para interpretar a personagem Heleninha Roitman, filha da grande vilã da trama, Odete Roitman. Na primeira versão da novela, o papel foi vivido por Renata Sorrah.

Vale lembrar que Leandra Leal está afastada das novelas desde sua participação especial em 'Babilônia', também de Gilberto Braga, transmitida em 2015 na Globo. A famosa, inclusive, poderá ser assistida na reprise de 'Cheias de Charme' (2012), nas tardes da emissora, na sessão Edição Especial.

Além da artista, Cauã Reymond também é cotado para integrar o elenco do remake de 'Vale Tudo', segundo informação divulgada pelo Jornal Extra. Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria do ator afirmou que não possui informações sobre sua escalação para a novela.

Com previsão para o primeiro semestre de 2025, a nova versão do folhetim será assinada por Manuela Dias, autora de 'Amor de Mãe' (2019). Possivelmente, a trama entrará no ar após 'Mania de Você', de João Emanuel Carneiro, que entrará no horário nobre da Globo no lugar do remake de 'Renascer', exibida atualmente.

Saiba como será a morte de Venâncio em Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai se despedir de José Venâncio (Rodrigo Simas). O rapaz vai morrer de forma trágica e deixará uma disputa entre Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte).

Nas cenas, José Venâncio estará à caminho da fazenda do pai junto com o irmão João Pedro (Juan Paiva) quando o carro deles é atingido por vários tiros. Um dos disparos atinge Venâncio, que não resiste e morre.

A morte dele acontece antes que ele possa contar para o pai que está apaixonado por uma mulher trans, Buba, e que eles querem adotar o filho de Teca, que não é filho biológico dele. Com isso, essa história vai cair no colo do fazendeiro mais para a frente.

Vale lembrar que, na primeira versão da novela, José Venâncio morreu por acidente. A emboscada não era para ele, mas para o seu pai. Na versão original, Teodoro - que, na segunda versão, se chama Egídio - armou uma tocaia para tentar tirar a vida de José Inocêncio. Porém, ele acabou se confundindo e acertou o filho dele. Na hora em que recebeu a notícia da morte do filho, o fazendeiro logo percebeu que a morte do herdeiro foi um engano, já que os tiros eram para ele.