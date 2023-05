Jade Picon exibe fotos dos bastidores da reta final de Travessia

Com a gravidez da personagem Chiara na novela Travessia, Jade Picon abre álbum de fotos com a barriga falsa nos bastidores da trama

A influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon (21) agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos com imagens dos bastidores das gravações da reta final da novela Travessia, da Globo. A personagem dela, Chiara, está grávida e a barriga vai crescer quando a história tiver uma passagem de tempo nos capítulos da última semana.

Nas imagens, Jade apareceu exibindo a barriga postiça de grávida nos cenários da novela. “Barriguinha da Kiki vai começar a aparecer essa semana. Ansiosa para vocês verem tudo que eu estou gravando nessa reta final da novela”, disse ela na legenda.

Na trama, Chiara está grávida do seu primeiro filho com Ari (Chay Suede). Porém, ela não quer ficar com a criança e faz planos de doar a criança para outra família logo após o nascimento. O pai dela, Guerra (Humberto Martins), ainda não sabe do plano da filha e acredita que vai conseguir criar o neto como se fosse seu filho.

A novela Travessia está em sua última semana de exibição e chega ao fim na sexta-feira, 5 de maio.

Travessia: Chiara faz promessa para Guerra

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, Chiara (Jade Picon) vai descobrir a verdade sobre a sua origem. Após passar toda a história tentando saber quem é a sua mãe, ela vai surpreender com a sua reação ao descobrir tudo o que aconteceu em seu nascimento.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Chiara vai descobrir que é filha de Débora (Grazi Massafera) em um ambiente virtual. Cidália pede para Talita recriar Débora em um cenário virtual para que o avatar conte a verdade sobre a origem de Chiara. Lá, a jovem descobre quem é a sua mãe e também fica sabendo que é filha biológica de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Com isso, ela vai conversar com Guerra (Humberto Martins) e ele pede para que a filha faça uma promessa. Ele pede para Chiara prometer que nunca vai contar para Moretti que ele é seu pai biológico. E a jovem aceita o pedido. “Nunca! Só tem uma pessoa que eu quero que saiba, que eu quero abraçar: a mulher que Leonor disse que ia ser minha madrinha, a Sara”, diz ela.