Travessia: Chiara surpreende com promessa para Guerra após descobrir a verdade

Nos últimos capítulos da novela Travessia, Chiara faz descoberta sobre a sua vida e surpreende com promessa para Guerra

Nos últimos capítulos da novela Travessia, da Globo, Chiara (Jade Picon) vai descobrir a verdade sobre a sua origem. Após passar toda a história tentando saber quem é a sua mãe, ela vai surpreender com a sua reação ao descobrir tudo o que aconteceu em seu nascimento.

Nas cenas, de acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Chiara vai descobrir que é filha de Débora (Grazi Massafera) em um ambiente virtual. Cidália pede para Talita recriar Débora em um cenário virtual para que o avatar conte a verdade sobre a origem de Chiara. Lá, a jovem descobre quem é a sua mãe e também fica sabendo que é filha biológica de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Com isso, ela vai conversar com Guerra (Humberto Martins) e ele pede para que a filha faça uma promessa. Ele pede para Chiara prometer que nunca vai contar para Moretti que ele é seu pai biológico. E a jovem aceita o pedido. “Nunca! Só tem uma pessoa que eu quero que saiba, que eu quero abraçar: a mulher que Leonor disse que ia ser minha madrinha, a Sara”, diz ela.

A novela Travessia chega ao fim no dia 5 de maio e será substituída por Terra e Paixão, nova novela das 9 de Walcyr Carrasco.

Confira o resumo da novela Travessia no período de 27 a 29 de abril

Capítulo 172 - Quinta-feira, 27 de abril

Chiara fica assustada quando Lídia comenta que a jovem engordou. Ari mostra a foto do suposto Maurício a Helô, que identifica Moretti. Zezinho identifica Moretti na foto que Helô lhe mostra. Karina deixa a escola quando um colega mostra uma foto sua retirada de um site adulto. Brisa é roubada quando deixa Tonho no curso, e recebe ajuda de um homem. Ari e Núbia entram para ver Tonho, deixando Brisa do lado de fora. Bia vê Brisa em uma praça e chama Oto para testar a reação do namorado. Oto e Brisa se abraçam e se beijam.

Capítulo 173 - Sexta-feira, 28 de abril

Bia percebe que Oto escolheu ficar com Brisa. Joel e Marineide se desesperam à procura de Karina. Dante consola Bia. Karina pede ajuda a Isa. Joel solicita a Helô que encontre Karina. Helô descobre que Karina sofreu estupro virtual e aconselha Joel e Marineide a acolherem a filha. Cidália pergunta a Chiara quem era a mulher que esteve conversando com Júlia no apartamento que a filha de Guerra alugou. Guida conta a Cidália sobre as barrigas de grávida que viu no quarto de Chiara. Moretti é abordado por policiais no aeroporto.

Capítulo 174 - Sábado, 29 de abril

Laís avisa a Stenio que Moretti foi preso. Guerra termina com Guida ao saber que a noiva emprestou dólares para Moretti. Stenio diz a Moretti que não pode fazer nada por ele. Guida coloca um rato na cela de Moretti. Monteiro pede aos alunos para terem empatia com Karina. Ari diz a Núbia que precisa de uma arma para se defender. Ari afirma a Gil que precisa encontrar algo que desabone a conduta de Guerra. Brisa se depara com Bia na casa de Dante.