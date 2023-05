Travessia: resumo da última semana da novela

Nos últimos capítulos da novela Travessia, Laís informa a Stenio que eles venceram o caso de Guerra contra Ari

Capítulo 175 - Segunda-feira, 1 de maio

Oto diz a Brisa que conversará com Bia. Guerra se recusa a falar de Débora para Chiara. Cidália avisa a Guerra que a prisão de Moretti foi mantida. Ari comenta com Gil sobre sua intenção em descobrir se Guerra teve algum envolvimento com a morte de Débora. Joel apoia Karina. Guida tenta reatar com Guerra. Ari fica sabendo por Dante que Cidália e Guerra tentaram impedir que Sara obtivesse informações de Débora nos arquivos do hospital. Karina se emociona com o apoio que recebe dos colegas da escola. Caíque apresenta sua noiva Luana para Cotinha, dizendo que ela é assexual como ele. Bia escuta a conversa de Brisa com Sara sobre as previsões da cigana.

Capítulo 176 - Terça-feira, 2 de maio

Bia explica a Brisa como seu organismo pode apresentar a existência de dois DNAs. Juliana avisa a Brisa que pedirá ao Juiz a reavaliação do caso de DNA da cliente. Marineide fica emocionada ao ver Karina entrando na escola. Ari comenta com Gil que acredita que Guerra ou Cidália estejam envolvidos com a morte de Débora. Depois de uma passagem de tempo, Chiara aparece com a barriga de seis meses de gestação, emocionada ao escutar Vera conversando com Júlia sobre o bebê. Guida e Guerra reatam o namoro. Laís e Monteiro comentam sobre a melhora de Theo. Cidália chega ao prédio de Chiara e observa Júlia, com barriga de grávida, se despedindo de Vera.

Capítulo 177 - Quarta-feira, 3 de maio

Cidália desiste de visitar Chiara. Dina avisa a Chiara que Guerra mandou reformar o quarto que era de Tonho para o bebê. Brisa mostra a Oto o teste positivo de gravidez. Núbia liga para Rose a fim de saber informações sobre Brisa. Oto convida Dante para ser padrinho de seu filho. Juliana explica a Brisa que o Juiz precisa de informações técnicas para reavaliar o caso do seu DNA. Brisa descobre que espera uma menina. Stenio avisa a Helô que conseguiu a libertação de Moretti. Laís informa a Stenio que eles venceram o caso de Guerra contra Ari. Ari conversa com o policial que esteve presente no dia em que Guerra levou o filho de Débora do hospital, e conclui que a criança é Chiara.

Capítulos 178 e 179 - Quinta-feira, 4, e Sexta-feira, 5 de maio

Não serão divulgados