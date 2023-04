Grazi Massafera vai gravar novas cenas para a novela Travessia

Intérprete da Débora na novela Travessia, Grazi Massafera é chamada para gravar novas cenas, diz colunista

A atriz Grazi Massafera voltará a ser vista nas próximas cenas da novela Travessia, da Globo. De acordo com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, a estrela foi chamada para gravar novas cenas para a trama global como Débora, que é a sua personagem que morreu logo no primeiro capítulo da história.

A previsão é que a atriz volte aos estúdios de gravação no final de abril para fazer uma cena importante para o final da novela Travessia, que terminará no início de maio. Vale lembrar que a personagem Débora é a mãe de Chiara (Jade Picon).

Na história da novela, Débora morreu após um acidente de carro na reta final da gestação. Guerra (Humberto Martins) ficou com a bebê da ex-noiva e mentiu sobre quem é a mãe da garota. Isso porque a menina não é filha dele. Chiara é filha biológica de Débora e Moretti (Rodrigo Lombardi). Agora, já adulta, Chiara quer descobrir quem é a sua mãe e pode acabar descobrindo que é filha de outro homem.

A novela Travessia chega ao fim na primeira semana de maio e será substituída por Terra e Paixão, trama de Walcyr Carrasco, que estreia em 5 de maio.

De biquíni fio-dental, Grazi Massafera empina o bumbum em foto

A atriz Grazi Massafera relembrou fotos de sua viagem para Fernando de Noronha no início do ano. Recentemente, a artista recordou fotos de um dia na praia e sua beleza deslumbrante roubou a cena na foto apenas de biquíni.

Na imagem, a estrela apareceu apenas de biquíni fio-dental laranja e empinou o bumbum na hora do clique para destacar suas curvas impecáveis. Em outra imagem, ela apareceu caminhando sobre as pedras na linda paisagem da região.