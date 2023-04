Travessia: resumo da novela de 10 a 15 de abril

Nos próximos capítulos da novela Travessia, o Juiz cancela o casamento de Bia e Oto

Capítulo 157 - Segunda-feira, 10 de abril

Chiara decide ajudar Cidália e Guerra a procurarem os papéis em branco assinados pelo empresário e deixados com Ari. Acácio percebe que tem gente na casa de Ari. Helô se prepara para invadir o prédio onde está Pilar e seus comparsas. Montez morre no confronto com a polícia, e Pilar escapa. Ari se depara com a casa revirada e conclui que Chiara esteve ali. Laís comenta com Isa e Brisa que falará com Joel sobre Karina. O delegado avisa a Brisa que ela foi identificada como sequestradora pela mãe de uma criança e mais duas testemunhas.

Capítulo 158 - Terça-feira, 11 de abril

Brisa se defende das acusações na acareação com a mãe de uma criança sequestrada. Marineide não consegue conversar com Karina. Oto finaliza a pesquisa e avisa a Leonor que Bianca Rossi morreu na Flórida em um desabamento. Leonor deduz que Guerra inventou a mãe de Chiara. Ari liga para Núbia e descobre que ela fechou a venda de sua loja. Laís aconselha Joel a levar Karina a uma sessão com uma psicóloga. Brisa escuta Cotinha anunciar a chegada dos noivos Oto e Bia.

Capítulo 159 - Quarta-feira, 12 de abril

Wesley afirma a Brisa que ela ainda gosta de Oto. Oto promete a Brisa que tentará resgatar a foto do cartaz que identificava a ex-namorada como sequestradora. Policiais entram com um mandado de busca na casa de Ari. Cidália confirma para Chiara que Débora foi noiva de Guerra e que o traiu com Moretti. A polícia encontra um revólver e alguns ingredientes caseiros para fabricação de bombas na casa de Ari. Cidália e Guida revelam a Guerra que ambas implantaram as provas na casa de Ari. Brisa se surpreende com o terceiro resultado negativo de DNA. O delegado decreta a prisão de Ari.

Capítulo 160 - Quinta-feira, 13 de abril

Cidália e Guida comemoram a prisão de Ari. Laís avisa a Brisa que ela não tem mais direito algum sobre Tonho. Chiara visita Ari na cadeia, com a intenção de humilhá-lo. Gil avisa a Núbia que Ari foi preso. Helô e Yone conversam sobre um novo caso do pedófilo que se faz passar por Bruna, enquanto ninguém imagina que Karina está sob as ameaças do criminoso. Gil conta a Ari que o Juiz decidiu que Tonho ficará em um abrigo até Núbia chegar ao Rio. Ari pede a ajuda de Dante para cuidar de Tonho. Cidália cobra de Gil as folhas em branco assinadas por Guerra que ele ficou de encontrar. Tonho abraça Dante e Guerra, assim que os vê no abrigo.

Capítulo 161 - Sexta-feira, 14 de abril

Dante e Guerra demonstram amor a Tonho e reconhecem que Ari decepcionou a ambos. Gil hesita em entregar a Cidália a pasta com as folhas assinadas em branco por Guerra. Silene grava um vídeo pedindo desculpas pelo que fez. Núbia resgata Tonho no abrigo. Ari é libertado. Chiara conversa com o casal para quem ela pensa em doar a criança quando nascer. O Juiz cancela o casamento de Bia e Oto, por causa de uma brincadeira da noiva. Pilar e um comparsa planejam sequestrar Helô. Chiara diz a Moretti que sabe que ele roubou a noiva do seu pai, no momento em que ele se apresenta à jovem.

Capítulo 162 - Sábado, 15 de abril

Moretti afirma a Chiara que o filho, que dizem ser dele, pode ser de Guerra. Vandami conta a Brisa que Oto não se casou. Helô diz a Stenio que pensa que Moretti esteja sendo chantageado pela pessoa que contratou para colocar a bomba no carro do Guerra. Núbia entrega a Guerra o dinheiro da venda de sua loja como parte do pagamento das ações que Ari roubou do empresário. Guerra manda Cidália providenciar a compra da loja de Núbia. Laís conta a Isa e Monteiro que Theo foi reprovado. Laís retira o computador de Theo. Oto encontra Brisa.