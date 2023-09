Deborah Secco rebate críticas da web: 'Sou muito bem resolvida'

Em conversa com a imprensa, Deborah Secco citou desafios de equilibrar gravações de Elas por Elas e Rensga Hits

Com as gravações de Elas por Elas e Rensga Hits a todo vapor, a atriz Deborah Secco (43) garante estar vivendo sua melhor fase. Em conversa com a imprensa, ela contou detalhes de sua personagem no remake do clássico, abriu o jogo sobre os desafios da rotina e rebateu críticas que recebe da web.

"As críticas não chegam em mim. São sobre uma Deborah Secco que não sou eu . Sou muito diferente dessa fatia de 15 segundos que a internet posta. Eu sou muito bem resolvida com a mulher que eu sou, depois de muitos anos de análise", começa.

Hoje, casada com Hugo Moura (33), a atriz afirma ter maturidade para ser a mulher que é, e exibir sua liberdade e forma de enxergar a vida. Ao lado do marido, ela é mãe de Maria Flor (7), e conta que tem precisado se desdobrar com o amado para cumprir a rotina de gravações e cuidar da filha.

"Está sendo caótico, mas delicioso. A parte mais difícil é equilibrar a Maria em tudo isso. [Vamos] rodando os pratinhos, mas sem culpa também. Eu sou o melhor que eu posso. Quero ser exemplo para ela de uma mulher que realiza, que faz o que quer."

No remake do clássico de 1982, Deborah Secco irá interpretar Lara, uma das sete protagonistas da trama, que vê seu mundo encantado desaparecer com a morte de seu marido, o bem-sucedido advogado Átila (Sergio Guizé), e a descoberta de uma traição.

Então, a personagem contrata Mário Fofoca (Lázaro Ramos) para a ajudar a descobrir com quem seu marido estava quando morreu. Durante a conversa, a artista ainda comemorou a oportunidade de trabalhar novamente ao lado do marido de Taís Araújo, com quem já fez mais de 10 parcerias.

A atriz ainda conta que, assim como a personagem, já foi traída diversas vezes —e deu o troco em todas elas. Para além das semelhanças com Lara, Deborah Secco também celebra a volta aos trabalhos de comédia, com a trama das 18h que estreia em 25 de setembro.

Por fim, a artista diz que vive sua melhor fase com a maturidade. "O que eu ganhei é tão mais importante do que colágeno. Cada dia que passa eu sou uma pessoa mais feliz. A maturidade me deu coragem de ser a mulher que eu sou. Durante alguns anos tentei ser diferente, porque eu me sentia inadequada, mas a minha existência é essa."

CONFIRA FOTOS DE DEBORAH SECCO AO LADO DO ELENCO DE ELAS POR ELAS: