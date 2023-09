Deborah Secco causa ao surgir como Bruna Surfistinha: ''Deusa''

Deborah Secco causa ao relembrar fantasia de Bruna Surfistinha; atriz apareceu cobrindo somente o necessário

A atriz Deborah Secco resgatou fotos de quando usou uma fantasia inspirada em sua personagem Bruna Surfistinha. Nesta quinta-feira, 31, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou os registros ousados.

Cobrindo apenas o necessário, a esposa de Hugo Moura causou ao surgir em cima de uma prancha vestindo somente um shortinhos com sandálias amarradas da mesma cor. Deborah Secco então arrematou o look com adesivos de estrela-do-mar nos seios.

"“Bruna Surfistinha” TBT desse personagem que eu amo e que mudou a minha vida!", disse ela na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "A maior de todas", enalteceram os fãs. "Deusa", definiram outros.

Recentemente, Deborah Secco foi alvo de críticas ao compartilhar um vídeo em sua rede social dançando de biquíni durante um passeio de barco. É bom lembrar não é a primeira vez que a atriz causa com seus looks. Na Copa do Mundo, ela dividiu opiniões ao personalizar seu uniforme para integrar o time de comentaristas do SporTV da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Proposta picante de Deborah Secco

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli surpreendeu ao fazer uma revelação pra lá de ousada no programa do GNT ‘Saia Justa’ da última quarta-feira, 12. A loira, que é casada com o DJ Thiago Mansur, contou que nunca teve nenhuma experiência sexual com mulheres, mas que está pensando em aceitar um convite picante de Deborah Secco.

A mãe da pequena Ava, que tem apenas sete meses, contou que a proposta surgiu durante uma conversa inusitada com a atriz, que mantém um relacionamento ‘combinado’ com o modelo Hugo Moura: “Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando”, iniciou Prioli.

“Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí’”, a advogada revelou o convite ousado da atriz. Na sequência, Gabriela aproveitou para elogiar Thiago: “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", ela brincou.