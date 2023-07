Deborah Secco é criticada após vídeo em lancha; entenda a polêmica

Atriz Deborah Secco é criticada ao compartilhar vídeo dançando em lancha e exibindo intimidade

A atriz Deborah Secco foi alvo de críticas ao compartilhar um vídeo neste domingo, 30, em sua rede social. No registro, a famosa apareceu curtindo um passeio de barco com muita animação em uma praia nos EUA.

Contudo, por ter aparecido usando apenas uma roupa de banho rosa, composta por biquíni e uma blusa amarrada, a esposa de Hugo Moura deu o que falar. Dançando muito no local, ela esbanjou suas curvas torneadas e dividiu opiniões.

"Al mare...", escreveu Deborah Secco na legenda do vídeo que lhe rendeu várias críticas. "Uma atriz com uma vida profissional e financeira boa, mãe de uma criança, precisa fazer essa apelação erótica, pra quê? Quer likes com isso? Acho lamentável", escreveram. "Uma atriz com um talento como o dela não precisa dessa exposição por likes! Totalmente desnecessário", disseram. "Era fã, mas vou deixar de seguir", falaram.

É bom lembrar que essa não é a primeira vez que a atriz causa com seus looks. Na Copa do Mundo, ela dividiu opiniões ao personalizar seu uniforme para integrar o time de comentaristas do SporTV da Globo.

Ainda nos últimos dias, a atriz arrancou suspiros ao se gravar tomando sol usando um biquíni vermelho. Em outra publicação, ela surpreendeu ao mostrar como ficou o seu físico depois de se recuperar da covid-19 e retornar à academia.

Deborah Secco é alvo de críticas por escolha de look como comentarista da Copa do Mundo

A atriz Deborah Secco fez sua estreia como comentarista da Copa do Mundo 2022 no SporTV e deu o que falar nas redes sociais.

Para o momento, a artista apostou em um look estiloso e ousado. Usando uma calça cargo cheia de bolsos de cintura baixa, ela deixou a calcinha à mostra. Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, a famosa ainda mostrou que customizou o uniforme usado pelos profissionais esportivos da Globo para ficar mais curtinho, com a barriga de fora.

No entanto, o visual de Deborah dividiu opiniões na web. "Que estreia! Parabéns, Deborah! Foi demais!", comentou o perfil do SporTV. "Genteeee, que gataaaaa", elogiou Sabrina Sato. "Maravilhosa", disse Pabllo Vittar.

Alguns seguidores criticaram a escolha da atriz: "Nossa precisa chamar atenção desse jeito é um programa ou um desfile a roupa pra ocasião muito vulgar", "Acho que tá confundindo futebol com outra coisa", "Uma linda mulher, com uma moda desnecessária", "Eu já não sei mais o que pensar, uma mulher tão linda, mas que precisa chamar atenção por mostrar demais. Você é tão linda, mas acho que não precisa disso. Minha opinião", disseram.