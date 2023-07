Deborah Secco choca ao mostrar como ficou ao voltar para academia: 'Recuperação'

Após se recuperar da covid, Deborah Secco choca ao mostrar físico da época em que voltou a se exercitar

A atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar fotos que revelou recentemente. Nesta quinta-feira, 20, a famosa resolveu mostrar os registros feitos com filme e chamou a atenção ao exibir alguns momentos inéditos de sua vida pessoal.

Além de aparecer curtindo um mergulho e exibir um clique da filha, Maria Flor, fruto de seu casamento com o ator Hugo Moura, brincando com amigos, a artista impressionou ao revelar como ficou seu físico após retomar os exercícios na academia.

Segundo Deborah Secco, naquela época, ela havia acabado de se recuperar da covid-19 e resolveu voltar para as atividades físicas. "Também dessas fotos recém-reveladas… Xexeco amando fotografar com filme! 1- energizando na cachoeira; 2- meus pequenos grandes amores… pequenininhos…; 3- tinha voltado pra academia (recuperação pós covid) né", contou ela.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram chocados com a forma da atriz. "A gente adora essas fotos da Dedé nos momentos em família, de cara lavada, sendo feliz!", admiraram. "Como é gata", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco causou ao mostrar mais um dia curtindo uma praia do Rio de Janeiro com muita beleza. Recentemente, ela revelou que foi parar no hospital ao adotar uma dieta extrema para viver personagem. “Eu, como atriz, queria ficar visivelmente à beira da morte”, disse a morena, que entrou em uma dieta radical para emagrecer: “Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte”, relatou.

Veja as fotos de Deborah Secco:

Gabriela Prioli expõe proposta picante de Deborah Secco: “Nunca experimentei”

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli surpreendeu ao fazer uma revelação pra lá de ousada no programa do GNT ‘Saia Justa’ da última quarta-feira, 12. A loira, que é casada com o DJ Thiago Mansur, contou que nunca teve nenhuma experiência sexual com mulheres, mas que está pensando em aceitar um convite picante de Deborah Secco.

A mãe da pequena Ava, que tem apenas sete meses, contou que a proposta surgiu durante uma conversa inusitada com a atriz, que mantém um relacionamento ‘combinado’ com o modelo Hugo Moura: “Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando”, iniciou Prioli.

“Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí’”, a advogada revelou o convite ousado da atriz. Na sequência, Gabriela aproveitou para elogiar Thiago: “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", ela brincou.