Deborah Secco causa ao mostrar dia na praia: 'Muito linda'

Na rede social, Deborah Secco causa ao mostrar fotos renovando o bronzeado e curtindo delícias na areia

A atriz Deborah Secco chocou ao mostrar novos cliques curtindo um dia na praia. Neste domingo, 16, a famosa mostrou que aproveitou o dia livre para renovar o bronzeado na areia, usufruindo de tudo o que tem no local.

Vestindo um biquíni estampado, óculos escuros e chapéu, a esposa do ator Hugo Moura deu um show de beleza no lugar. Claro que Deborah Secco roubou a cena mais uma vez ao esbanjar suas curvas deslumbrantes durante sua passagem pela praia carioca.

"Do stories pro feed… Domingando…", disse ela ao se exibir tomando sol, bebendo água de côco natural e comendo comidinhas típicas vendidas na areia como queijinho e milho.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a mãe de Maria Flor. "Muito linda", elogiaram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Recentemente, Deborah Secco revelou que foi parar no hospital ao adotar uma dieta extrema para viver personagem. “Eu, como atriz, queria ficar visivelmente à beira da morte”, disse a morena, que entrou em uma dieta radical para emagrecer: “Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte”, a atriz relatou.

Veja as fotos de Deborah Secco na praia:

Gabriela Prioli expõe proposta picante de Deborah Secco: “Nunca experimentei”

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli surpreendeu ao fazer uma revelação pra lá de ousada no programa do GNT ‘Saia Justa’ da última quarta-feira, 12. A loira, que é casada com o DJ Thiago Mansur, contou que nunca teve nenhuma experiência sexual com mulheres, mas que está pensando em aceitar um convite picante de Deborah Secco.

A mãe da pequena Ava, que tem apenas sete meses, contou que a proposta surgiu durante uma conversa inusitada com a atriz, que mantém um relacionamento ‘combinado’ com o modelo Hugo Moura: “Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando”, iniciou Prioli.

“Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí’”, a advogada revelou o convite ousado da atriz. Na sequência, Gabriela aproveitou para elogiar Thiago: “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", ela brincou.