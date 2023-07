Deborah Secco relembra dieta radical para viver personagem: “Fui parar no hospital”

Atriz Deborah Secco revela que precisou ser hospitalizada após perder 16 quilos para interpretar personagem com HIV

Na última terça-feira, 11, a atriz Deborah Secco, que é conhecida por mergulhar de cabeça no universo de seus personagens, revelou que já foi parar no hospital por conta de seu trabalho. É que ela enfrentou uma dieta rigorosa e perdeu mais de 16 quilos em pouco tempo para viver uma personagem com HIV.

Durante sua participação no programa comandado por Fábio Porchat, o ‘Que história é essa, Porchat?’, a atriz relatou detalhes do perrengue, que aconteceu em 2014, nas filmagens do filme ‘Boa Sorte’. Na trama, Deborah interpreta a personagem Judith, uma paciente portadora do vírus HIV em fase terminal na década de 80.

“Era uma personagem terminal de HIV, na época em que HIV matava rapidamente. Quando comecei a fazer a leitura do filme, a gente chegou à conclusão de que eu precisava emagrecer. Porque era uma personagem morrendo, mas com muita vida”, explicou a mãe de Maria Flor, fruto do relacionamento com o modelo Hugo Moura.

“Eu, como atriz, queria ficar visivelmente à beira da morte”, disse a morena, que entrou em uma dieta radical para emagrecer: “Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte”, a atriz relatou.

Deborah relembrou sua alimentação diária: “Por dia, era um suco verde, um quarto de mamão e só. Estava muito empenhada, ia para a academia, malhava. Ficava duas, três horas na esteira. Comecei a filmar e todo mundo estava muito preocupado. Surpreendentemente, eu tinha uma vitalidade.”, disse a atriz.

“Só que fui começando a ter muita fome e vontade de comer. Comecei a comprar comida e eu cheirava, segunda coisa que aprendi: mastigava a comida e cuspia. Quando entro na composição do personagem, entrou na loucura de fazer o máximo que posso. Era um filme muito importante para mim.”, explicou Deborah, que lembrou a preocupação da equipe na época das gravações.

Quando as filmagens chegaram ao fim, a atriz tentou retomar sua alimentação, mas seu corpo não conseguiu acompanhar o ritmo: “Na penúltima semana de gravação, comecei a fazer uma lista do que ia comer quando acabasse. E fiz um dia de orgia alimentar. Comi tudo de uma vez e fui parar no hospital. Foi difícil voltar a comer normal.”, Deborah concluiu o relato.

