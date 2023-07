Tal mãe, tal filha! Após mudar o visual, Deborah Secco se derrete ao mostrar que Maria Flor também cortou o cabelo

No último fim de semana, a atriz Deborah Secco passou por uma transformação e cortou os fios para viver sua próxima personagem em uma novela na Globo. O que ela não esperava é que sua filha, Maria Flor, fosse se inspirar e passar a tesoura no cabelo também! Nesta quarta-feira, 05, a morena se derreteu pelo novo visual da primogênita.

Pelo Instagram, Deborah mostrou detalhes da mudança de Maria: “Sábado foi meu dia de fazer transformação e hoje é dia de quem? Meu Deus, você pediu cabelo aonde? No ombrinho né? Meu bebê cresceu, gente! Meu bebê cresceu”, a atriz babava enquanto a pequena se preparava para o corte radical.

Na sequência, Deborah mostrou o resultado: “Tá se arrumando? Tá lindo filha, a mamãe fica tão feliz de te ver feliz”, disse a artista. Maria Flor também aprovou o corte, assinado pelo cabeleireiro Anderson Couto: “Tá lindo, não tá? Tá aqui!”, disse a pequena, impressionada com o comprimento do cabelo.

Filha de Deborah Secco se inspira na mãe e passa a tesoura no cabelo - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a filha de Deborah Secco, fruto do casamento com o modelo Hugo Moura, muda os fios! Com apenas sete anos, a pequena já passou por algumas transformações e teve até uma mecha colorida, que desbotou e hoje em dia dá um charme como uma franja loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco corta o cabelo para voltar às novelas da Globo:

Após cortar o cabelo e renovar a cor dos fios, Deborah Secco revelou mais detalhes de sua nova novela na Globo. O visual é a preparação dela para iniciar as gravações de Elas Por Elas, que é o próximo remake da emissora. Na trama, ela interpretará a personagem Lara. Vale lembrar que ela está longe das novelas desde a trama ‘Salve-se Quem Puder’, em 2020.