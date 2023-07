Deborah Secco passa dos limites da beleza ao se exibir tomando sol

Renovando o bronzeado, Deborah Secco impressiona ao se gravar deslumbrante curtindo o momento da intimidade

A atriz Deborah Secco impressionou ao se gravar tomando sol. Nesta quarta-feira, 26, a famosa compartilhou o registro de sua intimidade e chamou a atenção ao protagonizar o momento usando um biquíni vermelho.

Deslumbrante, a mãe de Maria Flor, sua filha com o ator Hugo Moura, esbanjou suas curvas esculturais com muita beleza e não passou despercebida ao se exibir. "Sob o sol...", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas encheram a artista de elogios. "Perfeita", admiraram os fãs. "Gata demais", disseram outros ao verem a musa renovando o bronzeado.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco chocou ao mostrar como ficou seu físico após se recuperar da covid-19 e retomar os treino na academia.

Leia também:Quem é o marido de Deborah Secco? Ator tem filha de sete anos e casamento 'negociado'

Recentemente, ela revelou que foi parar no hospital ao adotar uma dieta extrema para viver personagem. “Eu, como atriz, queria ficar visivelmente à beira da morte”, disse a morena, que entrou em uma dieta radical para emagrecer: “Tinha planejado perder 15 quilos, acabei perdendo 16. Tinha três semanas pré-filme e mais três filmando. Perdi 10 quilos nas três primeiras e cinco até a última semana, quando foi a gravação da morte”, relatou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Seco comenta diagnóstico de doença genética: “Foi uma questão”

Deborah Secco abriu o jogo sobre seu diagnóstico da doença genética alopecia, que tem como sintoma a queda de cabelo. A atriz comentou ao site Gshow sobre sua condição e como lida com a doença.

“Eu tenho alopecia androgenética, eu tenho um pouco de cabelo e um cabelo bem fininho, quase de bebê. Isso sempre foi uma questão pra mim. Com a minha profissão eu tive que pintar o cabelo, colocar megahair... E isso danifica muito o cabelo”, comentou a artista.

A estrela da novela “Segundo Sol” ainda contou sobre o tratamento: “Eu tinha falhas, eu tinha pouco cabelo, você conseguia enxergar meu couro cabeludo muito facilmente. [Após o tratamento] ele encheu muito, a qualidade do fio é outra. Eu acho transformador”.

“Eu já tingi muito o couro cabeludo, cheguei a tatuar o couro cabeludo, fiz micropigmentação, eu tinha realmente uma questão pela demanda profissional, do meu cabelo de fato não aguentar todas as transformações que eu preciso fazer profissionalmente”, comentou Deborah sobre as exigências da vida de atriz em relação ao seu cabelo.

A musa ainda comentou sobre os benefícios do tratamento: “Hoje é outra vida. Claro que tratando sempre e me dedicando assiduamente ao tratamento”.