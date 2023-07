Quem é o marido de Deborah Secco? Ator tem filha de sete anos e casamento 'negociado'

Deborah Secco vive casamento com ator desde 2015; saiba quem é o marido da atriz

Deborah Secco (43) vive casamento com Hugo Moura (33) desde 2015, com quem teve sua filha, Maria Flor, de sete anos. Mais de uma década mais novo que a artista, o ator e modelo já integrou o elenco de novelas da Globo e vive um relacionamento "negociado" com a esposa. Saiba quem é o marido de Deborah Secco.

Hugo Moura nasceu na Bahia e se formou em engenharia, mas abandonou a profissão para se dedicar a atuação. O ator integrou o elenco de novelas como Segundo Sol e Malhação - Toda Forma de Amar, mas já tinha ganhado fama antes de participar das produções ao assumir romance com Deborah Secco , em 2015. Na época, os dois anunciaram que estavam esperando a primeira filha, Maria Flor, que nasceu em dezembro do mesmo ano.

Deborah Secco e o marido deram o que falar nas redes sociais em junho deste ano após a atriz revelar que o modelo de casamento dos dois seria "negociado". "Tenho um casamento em um modelo não tão fechado. Também não é um casamento aberto, mas negociado", contou ela em entrevista ao PodDelas.

Posteriormente, a atriz esclaresceu a relação com o marido em entrevista ao Gshow: "A gente é sincero um com o outro. Entendi que a vida talvez seja uma hoje e amanhã outra. Não é só sobre fidelidade, monogamia, é sobre tudo". "Nosso casamento é aberto para negociar sobre a educação da nossa filha, para onde a gente quer viver daqui a alguns anos… A gente renegocia, a gente é aberto a mudanças, a transformações", acrescentou Deborah Secco.

Leia também: Key Alves planeja novidades após ensaio ousado com ex-A Fazenda: "Primeira vez"