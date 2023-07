Key Alves planeja novidades após ensaio ousado com ex-A Fazenda: "Primeira vez"

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Key Alves fala sobre repercussão de ensaio quente ao lado de Aline Mineiro para o Olyfans

Key Alves (23), ex-participante do BBB 23, confirmou que logo deve produzir ensaios sensuais ao lado de outras mulheres para seu perfil do OnlyFans. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela comentou como foi fotografar ao lado de Aline Mineiro (31).

Segundo a jogadora de vôlei, os fãs amaram os cliques ousados e estão torcendo para que venham mais conteúdos do tipo. "Os fãs estão loucos. Foi a primeira vez que fiz algo mais sexy junto com uma artista. Ela foi, com toda certeza, muito sexy", disse, que nos últimos dias estava curtindo uma viagem na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Impressionada com a repercussão positiva do ensaio, ela adiantou que logo os admiradores terão novidades. "Com toda certeza existirão outras collabs com mulheres. E vocês da Caras terão uma exclusiva das fotos", garantiu.

Apesar de ter provocado curiosidade nos fãs a respeito de sua sexualidade, Key garante que as fotos ao lado de Aline foram apenas para satisfazer os pedidos dos seguidores: "O ensaio foi feito para isso, atrair a imaginação das pessoas e as curiosidades".

Em tempo, Key não para de trabalhar e lançar novos projetos. Nos próximos meses a ex-BBB lançará um sorteio eletrônico o qual vai presentear um fã com uma viagem para Fernando de Noronha ao seu lado. Além de ganhar R$ 5 mil para gastar durante o passeio, a pessoa também poderá escolher uma ONG para doar parte do dinheiro arrecadado com o sorteio.

A influenciadora também tem se planejado para lançar seu primeiro perfume, em setembro. O lançamento do produto irá acontecer em Paris, onde serão realizadas gravações publicitárias. "Após o BBB 23 alcancei um número enorme de fãs e o carinho deles é surreal, então pensei que poderia criar algo e ter minha própria marca".