Ex-BBB Key Alves se revolta com acusações e aponta perseguição: "Doentio"

Nas redes sociais, a ex-BBB Key Alves fez um desabafo sobre as acusações que vem sofrendo na web

A ex-participante do BBB 23 Key Alves usou as redes sociais para fazer um desabafo. Através dos Stories do Instagram, a jogadora de vôlei, que anunciou a aposentadoria do esporte recentemente, afirmou que estão inventando várias mentiras sobre ela.

Segundo a influenciadora digital, estão criando mentiras sobre as pessoas com quem ela se relaciona e também sobre uma suposta compra de curtidas em suas postagens nas redes sociais. Key ressaltou que mesmo sendo simpática e fazendo o bem para o próximo, só lê mentiras com seu nome.

"Não posso me relacionar com mais com ninguém que inventam coisas. Não posso ir numa festa que inventam coisas. Não posso ter um engajamento f***do que inventam coisas. Juro surreal e eu nem fui a campeã, pqp! Me deixem ser feliz!", lamentou ela.

Em seguida, a ex-BBB criticou as pessoas que falam mal dela através das redes sociais. "Estou ajudando pessoas, crianças, idosos, faço doações, por onde passo transmito simpatia. Sou extremamente educada e só vejo MENTIRAS E MENTIRAS na net, senhor. Vocês que fazem isso estão ficando fora da casinha véi. Que lugarzinho doentio", afirmou.

Por fim, Key ressaltou que está protegida de quem deseja mal para ela. "Desejo sorte para vocês. Porque pra mim, meu amor, eu tenho JESUS, é quem me protege todos os dias. Tenho dó de quem deseja o mal pra mim porque quem me protege não dorme", completou o desabafo.

Confira:

Key desabafa sobre perseguição - Reprodução/Instagram

Key vira alvo de críticas após entrar em briga por Vini Jr

Nesta última quinta-feira, 13, Key Alves, foi alvo de duras críticas após um perfil de fofocas nas redes sociais afirmar que a jogadora de vôlei se envolveu em uma briga por conta de seu ex-ficante, o jogador de futebol Vini Jr.

De acordo com informações divulgadas pela página Gossip do Dia, ela teria se desentendido com Bia Michelle, que vive um affair com o craque há um tempo. A briga começou quando a ex-namorada de MC Gui perguntou para a ex-BBB se ela realmente estava ficando com Vinicius.

Key teria confirmado a informação de uma forma grosseira, gerando um climão imenso entre as duas, que até então, eram amigas. Agora, os internautas não pouparam as críticas ao descobrir que a briga foi tão intensa que as duas pararam de se seguir nas redes sociais.