Ela cresceu! Filha de Deborah Secco brinca de spa com a atriz

Maria Flor, filha de Deborah Secco, rouba a cena ao brincar de cuidados com a pele com a mãe

A filha de Deborah Secco com Hugo Moura, Maria Flor, de 7 anos, mostrou que já está uma mocinha e cuida da pele na companhia da mãe. Nesta segunda-feira, 11, após um dia de trabalho, a famosa voltou para casa e recebeu os cuidados da herdeira.

Deitada em seu quarto, no apartamento onde vive com a família no Rio de Janeiro, a artista se gravou recebendo massagem e até uma máscara com pincel no rosto da garota. Além de aplicar os produtos na mãe, Maria Flor também aproveitou para se cuidar.

"Spa da Maria Flor", mostrou Deborah Secco o momento da intimidade com a primogênita. "O bonde das meninas", contou como se divertem juntas.

Ainda nos últimos dias, a atriz esteve em São Paulo e marcou presença em um festival com muito estilo. Usando um vestido tipo camisola, a musa causou ao combinar a peça com outras roupas em couro.

Vale recordar que, recententemente, ela foi alvo de críticas ao compartilhar um vídeo em sua rede social dançando de biquíni em um barco. Essa não foi a primeira vez que a artista causou com seus looks. Na Copa do Mundo, ela dividiu opiniões ao personalizar seu uniforme para integrar o time de comentaristas do SporTV da Globo.

Deborah Secco chama a atenção ao combinar looks com a filha

Sempre sintonizadas, a atriz Deborah Secco encantou ao compartilhar uma série de fotos especiais com sua única filha com o ator Hugo Moura, Maria Flor. Tempos atrás, a artista fez o álbum cheio de estilo com a herdeira e chamou a atenção.

Isso porque, a dupla apareceu combinando algumas roupas e, em outros momentos, vestindo combinações cheias de atitude e mega modernas. Fazendo caras e bocas no espelho, elas deram show de beleza.

"Tbt dos nossos lookinhos! Só amor por aqui…", escreveu Deborah Secco ao resgatar os cliques inéditos com Maria Flor. Nos comentários, os internautas encheram as musas de elogios. "Lindas", admiraram vários.