De camisola? Deborah Secco causa com look diferenciado: ''Deusa''

Que look foi esse? Deborah Secco causa ao compor produção com vestido tipo camisola e calça de couro

A atriz Deborah Secco causou e roubou a cena com mais um de seus looks arrasadores. Nesta quinta-feira, 07, para marcar presença em um evento em São Paulo, a famosa apostou em uma combinação diferenciada e se destacou.

Em sua rede social, a esposa de Hugo Moura compartilhou cliques da produção e impressionou com tanta atitude e estilo. Usando um vestido laranja, de modelo tipo camisola, e calça preta de couro com botas, a artista não passou despercebida.

Além da combinação inusitada, Deborah Secco ainda elegeu acessórios também em preto e couro. Luvas e gargantilha fizeram parte do look. Os cabelos ficaram presos e na maquiagem, ela colocou um delineado bem grosso e marcado.

Nos comentários da publicação, os seguidores da mãe de Maria Flor se mostraram impactados com a beleza da atriz. "Deusa", definiram os fãs. "Eita como é linda! Perfeita! Arrasa demais", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Deborah Secco causou ao relembrar fotos no dia de tbt de uma fantasia inspirada em Bruna Surfistinha. Cobrindo apenas o necessário, a artista arrancou suspiros ao relembrar sua personagem marcante.

É bom lembrar que, recententemente, a atriz foi alvo de críticas ao compartilhar um vídeo em sua rede social dançando de biquíni durante um passeio de barco. Essa não foi a primeira vez que a atriz causou com seus looks. Na Copa do Mundo, ela dividiu opiniões ao personalizar seu uniforme para integrar o time de comentaristas do SporTV da Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Proposta picante de Deborah Secco

A apresentadora e advogada Gabriela Prioli surpreendeu ao fazer uma revelação para lá de ousada no programa do GNT ‘Saia Justa'. A loira, casada com o DJ Thiago Mansur, contou que nunca teve nenhuma experiência sexual com mulheres, mas que está considerando aceitar um convite picante de Deborah Secco.

A mãe da pequena Ava, de apenas sete meses, contou que a proposta surgiu durante uma conversa inusitada com a atriz, que mantém um relacionamento ‘combinado’ com Hugo Moura: “Essa semana recebi uma proposta da Deborah Secco que estou, inclusive, pensando”, iniciou Prioli.

“Falei para ela que nunca experimentei [sair com mulheres] e a Deborah falou: 'Se um dia sentir vontade, estamos aí’”, a advogada revelou o convite ousado da atriz. Na sequência, Gabriela aproveitou para elogiar Thiago: “Encontrar um marido como o meu e receber uma proposta como essa, estou bem, né?", ela brincou.