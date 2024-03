Debora Bloch revela expectativa de reviver vilã Deodora em 'No Rancho Fundo'

De volta às telinhas, a atriz Debora Bloch não esconde a animação em reviver a vilã Deodora de 'Mar do Sertão' na próxima novela das seis

A atriz Debora Bloch está de volta às telinhas e, em breve, o público poderá revê-la diariamente na trama 'No Rancho Fundo', próxima novela das seis da TV Globo. No folhetim, a artista interpretará novamente a personagem Deodora, grande vilã de 'Mar do Sertão' (2022), ambos escritos por Mário Teixeira.

Dona de uma carreira de sucesso, Debora não esconde a animação em reviver a antagonista. "Deodora se mudou para Lapão da Beirada, onde agora é dona do Cabaré Voltagem, e sócia de Vespertino (Thardelly Lima), com quem faz uma dupla divertida de trambiqueiros. Ela volta divertida e mais vilã do que nunca", declarou ela em entrevista ao jornal Extra. Na nova trama da emissora, a personagem terá grandes conflitos com Zefa Leonel (Andrea Beltrão).

Bastante alegre com o convite de Mário Teixeira, Debora Bloch celebrou a oportunidade de integrar o elenco da nova novela das seis e dividi-lo com grandes nomes: "É uma delícia repetir as parcerias com os atores de 'Mar do Sertão' e fazer novas com o elenco de 'No Rancho Fundo'", disse a atriz.

++ Globo desiste de registrar a marca 'No Rancho Fundo' após pedido ser contestado

E completou: "Aliás, reencontrei alguns parceiros de vida, como a Andrea, com quem trabalho desde os 18 anos, pois começamos juntas no teatro. Fizemos alguns trabalhos juntas na TV e, agora, a novela nos juntou de novo. Também estou reencontrando Alexandre Nero, Du Moscovis e Mariana Lima. E conhecendo um novo elenco maravilhoso".

Vale lembrar que 'No Rancho Fundo' substituirá o remake de 'Elas por Elas'. A nova novela de Mário Teixeira possui previsão de estreia para o dia 15 de abril.

Manoel Carlos revela o motivo de chamar suas protagonistas de Helena

O prestigiado autor de novelas Manoel Carlos é conhecido principalmente por nomear as protagonistas de suas histórias de Helena. Após anos com várias atrizes de sucessos assumindo esse papel, o escritor revelou o motivo de sua escolha no documentário Tributo - Manoel Carlos, do Globoplay, que celebra os 91 anos do 'Maneco'.

No especial, Manoel falou sobre as especulações por trás da escolha do nome icônico. "As pessoas realmente têm muita curiosidade de saber. Dizem 'foi sua mãe, uma irmã, uma namorada, uma primeira mulher'. Nada disso. Helena é apenas um nome que eu acho mais apropriado a um personagem do que uma pessoa real", revelou ele

O autor ainda confessou que se inspirou na mitologia grega para o nome. "Talvez porque eu sempre gostei de mitologia. A Helena mitológica é fantástica. E aquela história toda da Helena de Tróia ter sido uma mulher raptada, casada com o raptor, divorciada e voltou a viver com o marido depois de separar-se dele.. Tudo isso me deu uma coisa, uma magia muito interessante, que me cativou muito", contou Manoel.