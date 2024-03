Elas Por Elas: Saiba quando Isis descobre quem é seu pai e sua irmã

Nos últimos capítulos da novela Elas Por Elas, Isis descobre a verdade sobre sua origem em conversa emocionante. Saiba como será

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, a personagem Isis (Rayssa Bratillieri) vai descobrir quem é o seu pai biológico e sua irmã. Ela vai ficar em choque com a revelação.

Nas cenas, de acordo com o site Notícias da TV, Adriana (Thalita Carauta) vai ter que criar coragem de contar toda a verdade para a filha em um momento crucial da história. Isso porque Natália (Mariana Santos) lembrou quem matou o seu irmão, Bruno (Luan Argollo) e precisará da ajuda de Adriana para provar tudo. Natália lembra que foi Sérgio (Marcos Caruso) quem empurrou Bruno para a morte, mas o empresário negará. Com isso, Adriana é a única que pode provar que Sérgio estava na região do assassinato naquela noite, já que foi quando ela o conheceu e engravidou.

Com isso, antes de revelar para todo mundo, Adriana terá uma conversa com Isis para contar a verdade. Ela chama a filha e conta que descobriu quem é o pai biológico dela e diz que o homem é Sérgio. Portanto, Isis é irmã de Helena (Isabel Teixeira). A jovem fica em choque com a revelação, mas perdoa a mãe por ter escondido a verdade.

Elas Por Elas: como será o final de Sérgio

Nos últimos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, Sérgio (Marcos Caruso) vai ser vítima de uma tragédia. O final dele não será nada feliz, mas ainda terá um momento de redenção.

Nas cenas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do site Notícias da TV, ele vai morrer para salvar a vida do neto. Helena (Isabel Teixeira) vai ter um surto quando o pai, Sérgio, e os dois filhos, Giovanni (Filipe Bragança) e Marcos (Luan Argollo) tentam convencê-la a se entregar para a polícia.

Em um momento, Helena estará falando com Giovanni quando Marcos tenta se aproximar dela. Em um gesto rápido, ela dispara um tiro na direção do filho biológico. Porém, Sérgio entra na frente do rapaz e leva o tiro.

Antes de morrer, o empresário pede perdão pelo neto por tê-lo trocado na maternidade. Marcos perdoa o avô e Sérgio morre nos braços dele. Então, Helena é presa.