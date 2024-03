Igor Jansen entrega spoilers de estreia em novela da Globo: 'Novo lado'

Em entrevista à CARAS Brasil, Igor Jansen fala sobre participação no campeonato LSK Cup e preparação para estreia em novela da Globo

Depois de passar alguns anos sendo destaque das novelas do SBT, Igor Jansen (19) está disposto a viver novas experiências e se jogar nas oportunidades que vêm surgindo. Pronto para estrear em No Rancho Fundo, nova trama das 18h na TV Globo, o ator tem se dedicado ao máximo para entregar o melhor trabalho possível. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu o coração sobre o novo momento da carreira e garante que o público vai se apaixonar pela produção.

"Trabalhar em uma emissora como a Globo é maravilhoso, ainda não posso falar muito, mas o que posso afirmar é que o processo de gravação já começou e está ficando lindo", adianta o pernambucano, que irá interpretar o jovem Aldenor, filho de Andreia Beltrão e Alexandre Nero.

"Estou explorando um lado meu de atuação que o público ainda não conhece, tendo a oportunidade de trabalhar com uma equipe incrível e um elenco que admiro muito. Eu tenho certeza de que vocês vão se encantar com esse meu novo personagem", completa.

Em meio às novidades da carreira, Igor tem celebrado a oportunidade de estar inserido em uma das maiores emissoras do mundo. Ele conta que precisou fazer teste para entrar na novela, mas inicialmente ele foi convidado. "Já conheciam meu trabalho, fui indicado, e fiz o teste para saber se era nesse projeto que eu me encaixava", revela ele.

Em seu primeiro personagem mais maduro, Igor confessa que tem sentido um pouco de pressionado, mas garante que equipe e carinho de todos da equipe tem facilitado o processo. "Aconteceu tudo muito rápido, mas foi incrível todo o momento de preparação e imersão no projeto para começarmos os trabalhos", avalia.

"Tenho uma responsabilidade muito grande, afinal estou na maior emissora da América Latina, e como havia dito estou explorando um novo lado meu como ator. Não sou mais menor de idade fazendo um projeto com um personagem infantil, dessa vez estou fazendo um papel de adulto, sendo adulto, e preciso entregar um trabalho e um desempenho à altura", finaliza.

ESPORTE

Ligado cada vez mais no mundo dos esportes, no último mês Igor foi destaque na competição de futevôlei LSK Cup, a qual dividiu o campo ao lado de outros famosos como Bil Araújo e Tati Dias, no Rio de Janeiro. O ator não levou a melhor, mas pode relembrar o tempo em que queria ser jogador de futebol.

"O LSK é um campeonato que eu tenho um carinho enorme. É a terceira vez que eu participo, e essa foi mais especial ainda, pois tive a oportunidade de jogar com os melhores do mundo em quadras. Nem sei direito o que eu estava fazendo ali, mas foi um aprendizado absurdo. Em tudo que faço na minha vida, gosto de aperfeiçoar o máximo, me desafiar, e com o esporte não foi diferente, adoro participar de campeonatos e desafios para evoluir cada vez mais. A meta, para o próximo, é conquistar o pódio", conta.

"Esporte sempre esteve presente na minha vida, desde pequeno. Meu primeiro sonho era ser jogador de futebol, então essa paixão pela bola não é de hoje… futevôlei foi uma modalidade que eu me apaixonei recentemente, conheci o esporte e comecei a praticar há 1 ano, e foi um caminho sem volta", finaliza.