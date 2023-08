Estrela teen do SBT, Igor Jansen revela sondagem da Globo para projeto

Em entrevista à Revista CARAS, Igor Jansen confessou que já recebeu convite para estrelar uma produção da Globo após deixar o SBT

O ator Igor Jansen (19), conhecido por estrelar a novela As Aventuras de Poliana, do SBT, revelou que já chegou a ser sondado para estar em uma produção da TV Globo. Em entrevista à Revista CARAS, o artista contou como tem sido a carreira após anos atuando para o público infantil.

"Já rolou uma sondagem, mas é aquilo de casar agendas, né? E como acabei de sair de uma novela de muito tempo, comecei com 13 anos e terminei com 18, ainda estou no ar com Poliana Moça e a tendência dessas emissoras maiores é descansar a imagem do ator", disse.

O artista completou dizendo que agora, depois de uma longa temporada atuando na emissora de Silvio Santos, pretende dar uma pausa na carreira e desvincular um pouco sua imagem do personagem João Barros.

"Focarei mais em filmes, na carreira musical e descansarei um pouco também. Quero viajar, curtir a vida, a família, pelo menos um tempinho. E quem sabe Globo não vem por aí", declarou o ator, que finalizou seu contrato com o SBT em 2022.

Para Igor, estar a frente de um projeto tão grandioso quanto Poliana Moça e As Aventuras de Poliana foi decisivo para ele entender que trabalhar com arte era o caminho que ele gostaria de seguir em sua vida.

Leia também: Igor Jansen revela que aprendeu a chorar nos bastidores do SBT: "Chavinha virou"

"O SBT foi a minha escola, onde comecei tudo, onde me apaixonei pela arte, onde tive certeza de que trabalharia com isso mesmo. Sou eternamente grato, mas foi importante o final desse ciclo para iniciar outros, para eu crescer e para abrir novos ares", disse o ator.

Depois de passar um periodo morando no Rio de Janeiro, o cearense não nega que a cidade tem um clima especial o qual fez ele pensar em ter seu cantinho entre os cariocas. "Essa é a meta, mas como tenho minha estabilidade em São Paulo, minha casa está lá, minha mãe, minha cachorrinha, tive que voltar. Mas se o trabalho chamar novamente...", disse ele, já dando pistas.