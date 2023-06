Igor Jansen revela que aprendeu a chorar nos bastidores do SBT: "Chavinha virou"

Durante o especial CARAS Inverno, o ator Igor Jansen falou sobre os desafios da profissão e desejo de produzir com seu ídolo

O ator Igor Jansen (19) revelou que por muito tempo teve dificuldade de encarar cenas muito emotivas. Durante o especial CARAS Inverno, ele confessou que aprendeu novas técnicas para chorar durante os bastidores da novela As Aventuras de Poliana, no SBT.

"Sempre tive uma dificuldade muito grande, porque eu sou uma pessoa alegrona e chegava no set brincando. Como eu fui [escalado para Poliana] muito pequeno, eu não tinha um senso de responsabilidade. Mas com um tempo, um diretor do SBT virou pra mim, quando estava fazendo a minha primeira cena de emoção, e ele me explicou o que acontece para entrar no personagem, me deu uma aula ", contou.

Muito grato pelo carinho e sensibilidade do colega de trabalho, Jansen contou que teve uma grande escalada na sua profissão e desde então segue mais focado, para que as novas técnicas nunca falhem.

" Desde aquele dia minha chavinha virou e desde casa eu preciso já sair com o 'mood' para baixo, para que quando chegar na cena eu consiga me emocionar e já estar no clima . Aí depois eu volto a brincar", disse ele, que na época tinha 15 anos.

Ele completou dizendo que tem um certo bloqueio quando o assunto é chorar e poucas vezes costuma derramar lágrimas. "Na vida eu tenho dificuldade de chorar, quase não me emociono, só final de ciclo. Quando terminou a novela, tem vídeo meu derramando. Acho que no final de ciclo, dessas produções que demandam tempo, carinho e energia, me toca mais, foge do controle. Choro mesmo", declarou.

Ainda durante a entrevista, o ator falou sobre sua admiração pelo cantor Seu Jorge, a quem ele tem uma enorme vontade de sentar para compor algumas canções. "Sempre fui muito eclético e admiro muitos artistas, cantores. Mas ele é alguém que eu possivelmente me inspiro, porque ele tem o trabalho de ator muito forte e o de cantor muito consolidado ", falou.

"Eu me lembro, eu com seis anos de idade colocando as músicas dele no computador lá de casa e eu escutava todas as playlists. Acho que não tem uma música que eu não conheço dele, acho que ele é um artista completo. Sentar para fazer uma música com ele deve ser um aprendizado de outro mundo ", relatou.