Manoel Carlos revela o motivo de chamar suas protagonistas de Helena

Autor de novela Manoel Carlos abre o jogo e revela o motivo de chamar todas as suas protagonistas de Helena; saiba mais!

O prestigiado autor de novelas Manoel Carlos é conhecido principalmente por nomear as protagonistas de suas histórias de Helena. Após anos com várias atrizes de sucessos assumindo esse papel, o escritor revelou o motivo de sua escolha no documentário Tributo - Manoel Carlos, do Globoplay, que celebra os 91 anos do 'Maneco'.

No especial, Manoel falou sobre as especulações por trás da escolha do nome icônico. "As pessoas realmente têm muita curiosidade de saber. Dizem 'foi sua mãe, uma irmã, uma namorada, uma primeira mulher'. Nada disso. Helena é apenas um nome que eu acho mais apropriado a um personagem do que uma pessoa real", revelou ele.

O autor ainda confessou que se inspirou na mitologia grega para o nome. "Talvez porque eu sempre gostei de mitologia. A Helena mitológica é fantástica. E aquela história toda da Helena de Tróia ter sido uma mulher raptada, casada com o raptor, divorciada e voltou a viver com o marido depois de separar-se dele.. Tudo isso me deu uma coisa, uma magia muito interessante, que me cativou muito", contou Manoel.

Ele ainda falou sobre a obscuridade por trás das 'Helenas': "[Elas são] mulheres infelizes no amor e também mulheres que gostam ou não sabem viver de outra maneira, de trapacear. Escondem sempre alguma coisa que elas não conseguem revelar aos filhos, ao marido".

Por fim, Manoel revelou o motivo de sempre escolher protagonistas mulheres: "Sempre achei e continuo achando que a mulher move o mundo. Na mulher está tudo. É mais fácil pra mim escrever sobre mulheres porque as mulheres falam as coisas. O homem não confessa que é traído. Uma mulher reúne as amigas dela, diz que o marido tem uma amante, e choram todas juntas".

O especial Tributo - Manoel Carlos está disponível no Globoplay e será exibido nas telas da Globo no dia 3 de maio. O documentário conta com a participação especial de diversas estrelas da emissora, como Christiane Torloni, que interpretou a Helena em Mulheres Apaixonadas, de 2003, além de outros artistas como Susana Vieira, Tony Ramos, Antonio Fagundes, Lilia Cabral e outros.