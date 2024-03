Globo desiste de registrar a marca 'No Rancho Fundo' após pedido ser contestado

Título da próxima novela da TV Globo, a marca 'No Rancho Fundo' foi impedida de ser registrada pela emissora; saiba detalhes

A TV Globo foi impedida de registrar a marca 'No Rancho Fundo', nome da próxima novela das seis, substituta do remake de 'Elas por Elas'. A empresa Ary Barroso Produções, dona da canção de mesmo nome da obra, contestou o pedido da emissora no Inpi (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

A solicitação do registro ocorreu no dia 26 de setembro de 2023. No entanto, de acordo com informações da coluna do site Splash, do UOL, a empresa, dona do legado artístico do cantor Ary Barroso, um dos compositores da música, barrou o pedido dois meses depois.

Com isso, a Platinada desistiu de registrar a marca. A desistência do pedido foi homologada na última semana, em 19 de março. Ao Splash, a TV Globo informou que "está tudo certo", garantindo que o nome da próxima novela das seis continuará sendo 'No Rancho Fundo'.

Além disso, a emissora explicou que "todos os títulos das obras têm proteção do direito autoral", o que garante o uso do nome independente da situação no Inpi. A Editora Aquarela do Brasil, representante da Ary Barroso Produções no processo, também se pronunciou sobre o assunto: "Informamos que não temos nada a declarar. Tudo ocorreu dentro da normalidade", declarou a empresa ao Splash.

Vale lembrar que 'No Rancho Fundo', escrita por Mario Teixeira e com direção de Allan Fiterman, mesmos criadores da novela 'Mar do Sertão' (2022), tem previsão de estreia para o dia 15 de abril. O novo folhetim das seis se trata de uma comédia romântica, onde a história se passa no fictício distrito de Lasca de Fogo, no Cariri paraibano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Mariana em 'Renascer', atriz revela conversa com autor sobre futuro da personagem

Na última quinta-feira, 21, a TV Globo recebeu jornalistas na abertura de gravações nos estúdios Globo. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a atriz Theresa Fonseca (26). Ela está no ar em Renascer, novela das nove da TV Globo.

Na trama, ela interpreta Mariana, uma das personagens principais. Na versão original, Mariana perdoa José Inocêncio (Marcos Palmeira) por ter matado o Coronel Belarmino (Antonio Calloni) e deixou sua vingança de lado. Theresa revela que teve uma conversa com Bruno Luperi (36), autor de Renascer, que comentou sobre o futuro da personagem.

"Eu converso muito com o Bruno e ele fala que ela é a única personagem que ele ainda não desvendou qual será o final dela. Então, nem o próprio autor sabe qual vai ser o final de Mariana. Eu, como atriz, acredito nela, gosto dela e sinto pena e compaixão por ela", declara.

Apesar dessa fala, Theresa adianta qual seria o desfecho que gostaria que ela tivesse: "Precisa encontrar o amor próprio que ela ainda não encontrou. Eu tenho muito um sonho dela encontrar o amor e preencher esse vazio que tem. Ela se tender. Esse é o meu sonho, quero que ela se encontre". Confira as declarações completas da atriz!