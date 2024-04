Christiane Torloni relembra primeiro papel de protagonista em novela: 'Desafio'

A atriz Christiane Torloli recordou os desafios enfrentados para interpretar a personagem Gina, sua primeira protagonista, em 1978

A novela 'Gina', exibida em 1978 na Globo, poderá ser assistida novamente pelos fãs da teledramaturgia brasileira em breve. Escrito por Rubens Ewald Filho, o folhetim que marcou a primeira protagonista da atriz Christiane Torloni nas telinhas chegará ao catálogo do Globoplay na próxima segunda-feira, 15.

A disponibilidade do folhetim baseado no romance homônimo de Maria José Dupré faz parte do Projeto Fragmentos, responsável por trazer ao catálogo de streaming da emissora obras que não foram preservadas na íntegra. No Globoplay, 'Gina' contará apenas com 6 capítulos.

Em entrevista ao site Splash, do UOL, Christiane Torloni abriu o coração e falou um pouco sobre a experiência em ter interpretado sua primeira protagonista aos 21 anos. Ao longo do bate-papo com o veículo mencionado, a artista revelou que sua mãe, a atriz Monah Delacy, quase viveu a personagem Gina na fase adulta.

"Talvez o grande desafio da novela, não só por ter sido a primeira protagonista, foi o fato de ter uma passagem de época enorme. Na época havia até a possibilidade da minha mãe ter sido a personagem já com a passagem de tempo. Coisa que acabou não acontecendo", declarou Christiane.

A veterana, que interpretou a protagonista em todas as suas fases da novela, contou que se sente grata por ter sido escalada para realizar o trabalho: "Foi um grande desafio. Mas sou muito grata. Foi a primeira aposta que o Boni fez na minha carreira dizendo: 'Ela está pronta para ser protagonista e deve ser'. E eu fiquei muito feliz e honrada de ter cumprido bem esse papel".

Por fim, Christiane Torloni celebrou o resgate da novela em 2024: "'Gina' é uma novela atual porque ela é uma boa novela. Os maus produtos ficam datados de algum jeito. Ele é um produto bonito porque fala de todo esse desejo dessa criatura de crescer, de sonhar, de realizar seus sonhos. E eu acho que isso é muito importante, que a gente passe o bastão da esperança. Para que as pessoas não percam o desejo de sonhar e de querer realizar os seus sonhos".

Ex-Malhação será protagonista na próxima novela da Globo

A atriz e cantora Gabz interpretará a personagem Viola, protagonista de 'Mania de Você', próxima novela da Globo. O folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, substituirá o remake de 'Renascer' no horário das nove da emissora.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a artista recebeu o convite do próprio autor da obra, juntamente com o diretor Carlos Araújo, com quem já trabalhou anteriormente em 'Ciranda de Pedra' (2008). Gabz também é conhecida pelo público por atuações em 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2019) e 'Amor Perfeito' (2023).

Em entrevista ao comunicador, a atriz celebrou a grande novidade em sua carreira artística e falou um pouco sobre a conquista: "Essa oportunidade significa muito para mim. Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível", declarou Gabz a Gabriel Vaquer.

E completou: "Estou estudando há muito tempo, e agora é o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de poder trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa". O mais recente trabalho da famosa pode ser visto em 'Da Ponte Pra Lá', série exclusiva da Max, antiga HBO Max.