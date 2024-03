Christiane Torloni celebra aniversário de 95 anos da mãe: 'Minha amada'

A atriz Christiane Torloni compartilhou uma bela homenagem para a mãe, Monah Delacy, que está completando mais um ano de vida

Dia de festa! A atriz Christiane Torloni usou as redes sociais para compartilhar uma linda homenagem à mãe, a também atriz Monah Delacy, que completa 95 anos nesta sexta-feira, 22. Em celebração a data, a artista reuniu diversos registros especiais e comemorou mais um ano de vida da veterana.

"Hoje é o dia da minha princesa, bebê! Minha amada mãe, Monah Delacy, que através do seu amor nos conduziu no caminho da empatia, disciplina, democracia e humanismo. Uma mulher que nos ensina a cada dia a agradecer a bênção da vida", iniciou Christiane na legenda da publicação.

E completou: "Obrigada, minha linda! Muita saúde, paz e prazer na sua vida! Sigamos sempre juntas". Nos comentários da postagem, diversos famosos e fãs das atrizes deixaram mensagens carinhosas em celebração ao aniversário de Monah Delacy.

"Vivaaaa!! Muito amor, saúde e alegrias pra ela!", declarou a atriz Helena Fernandes. "Parabéns a querida Delacy Monah. Linda sempre. Impecável no seu modo de estar. Beijos além-mar", disse a atriz Tássia Camargo. "Lindas, parabéns amada. Muita saúde, felicidades para você, te amo", desejou a atriz Beth Goulart.

Vale lembrar que Delacy Monah atuou em grandes novelas como 'Pai Herói' (1979), 'Explode Coração' (1995), 'Senhora do Destino' (2004), entre outras. Sua última aparição nas telinhas da Globo foi em 'Fina Estampa' (2011), onde interpretou a mãe de Tereza Cristina, personagem de Christiane.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christiane Torloni (@christorloni)

Guilherme Fontes relembra parceria em 'A Viagem' com Christiane Torloni

O ator Guilherme Fontes deixou os fãs nostálgicos ao compartilhar nas redes sociais alguns registros de seu encontro com Christiane Torloni em um baile de Carnaval 2024 no Rio de Janeiro. Ele, que atuou junto com a atriz na novela 'A Viagem', da Globo, de Ivani Ribeiro, fez questão de relembrar a parceria de sucesso em 1994.

Através de seu Instagram oficial, Guilherme publicou duas imagens especiais ao lado da colega de profissão. Esbanjando simpatia e elegância, os dois não pouparam sorrisos durante os cliques feitos por ele.

"Minha 'mana' Dinah, vestida e linda. Amiga de uma vida, sempre bela, mais que bela, minha Chris. Que alegria te rever tão plena", escreveu o ator na legenda da postagem. Na trama, exibida há 30 anos, eles interpretaram os irmãos Dinah e Alexandre.

Encantados com o reencontro de Christiane Torloni e Guilherme Fontes, os fãs rapidamente lotaram os comentários da publicação com diversas mensagens carinhosas aos famosos e fizeram questão de destacar o quanto ainda admiram 'A Viagem'. Confira!