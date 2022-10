Chay Suede mostra bumbum em cena quente com Lucy Alves e viraliza nas redes sociais

Cena de amor entre Chay Suede e Lucy Alves foi exibida nesta quarta-feira na novela Travessia e deu o que falar nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 07h10

Galã de "Travessia", Chay Suede (30) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após a exibição do terceiro capítulo da novela das nove nesta quarta-feira (12), na Rede Globo. Em uma das cenas finais, o arquiteto Ari, personagem vivido pelo ator, fez amor com Brisa, interpretada por Lucy Alves (36), e o ator acabou mostrando seu bumbum em frente as câmeras.

O detalhe do corpo do ator chamou a atenção e rendeu comentários dos fãs da novela. "Assistindo a bunda do Chay em rede nacional, obrigado, Rede Globo", disse um telespectador no Twitter. "3° capítulo e bumbum do Chay Suede, Gloria Perez você merece 79 pontos de audiência", declarou outra pessoa, citando a autora da novela, que tem 74 anos.

Ator Chay Suede e atriz Lucy Alves em cena de amor na novela Travessia. Foto: Reprodução/Rede Globo

Momento íntimo era despedida de casal

A cena íntima protagonizada pelos dois se trata de uma despedida entre Ari e Brisa, porque o personagem de Suede sairá do Maranhão, onde parte do núcleo da novela se passa. Ele vai viajar para o Rio de Janeiro, onde poderá conseguir provas para evitar a demolição de um casarão histórico com uma investigação contra Guerra, interpretado por Humberto Martins (61). O momento ainda teve como trilha sonora a música Evidências, cantada por Roberto Carlos (81).

O casal começará a passar por turbulências na relação a partir dos próximos capítulos. Isso porque o destino colocará Chiara, primeiro papel da influenciadora digital Jade Picon (21) como atriz, no caminho do arquiteto.

Ao saber que Chiara é filha do empresário, o personagem de Suede se aproximará da garota. Ari verá na amizade com a garota uma oportunidade de saber mais do universo de Guerra e conhecer os bastidores da empresa. Os dois, apesar da implicância inicial, se apaixonarão um pelo outro.

Enquanto isso, Brisa sentirá o companheiro diferente. Ele passará a ser monossilábico com ela ao telefone, não responderá suas mensagem e até sumirá em alguns momentos.