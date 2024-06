Aline Wirley expõe motivo de sua saída de grupo do Rouge: 'Muito brava'

Após Karin Hils mostrar print de conversa tensa entre o Rouge no WhatsApp, Aline Wirley expõe o motivo de sair do grupo; veja o que ela disse

Nos últimos dias, a atriz Karin Hils deu o que falar ao postar um print da conversa do grupo Rouge no WhatsApp, na qual a cantora Aline Wirley apareceu saindo. Em participação no Sem Censura, da TV Brasil, de Cissa Guimarães, a ex-BBB então explicou o motivo de sua decisão drástica.

A famosa mais uma vez alegou que elas são muito diferentes e contou que o grupo foi feito para resolverem algumas questões do Rouge, que apesar de ter acabado há muitos anos, eventualmente, apresenta-se ou participa de eventos. Em uma das discussões para decidirem algo foi que Aline resolveu se retirar.

“Eu fiquei muito brava no final de semana e fiz um texto, e falei: ‘Eu sou melhor como pessoa física com vocês, como Rouge acho melhor a gente falar individualmente, porque dentro desse grupo as coisas vão se confundindo e a gente não soma de verdade’. Então eu saí do grupo”, declarou ela.

Cissa então perguntou se estava tudo bem entre elas e Aline respondeu: "Mais ou menos". O marido dela, Igor Rickli disparou: "Não está, não".

Confira o que Aline Wirley falou sobre sua saída do grupo:

Em entrevista ao Sem Censura, Aline Wirley comenta a treta envolvendo as integrantes do grupo Rouge.



pic.twitter.com/VbSLPbFAnF — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 24, 2024

Entenda o que aconteceu com Aline Wirley e Karin Hils

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Karin Hils compartilhou uma foto do grupo de mensagens chamado 'As Rouge Tudo', que com a presença Aline Wirley, Li Martins, Fantine Tho e Lu Andrade.A artista borrou as mensagens trocadas na conversa, mas não deixou de ocultar que a ex-BBB saiu do grupo.

Na legenda, Karin deixou a entender que houve um rompimento entre o grupo. "Rouge... Quando você pensa que ele já foi, ele volta. Segue pulsando em movimentos, às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é LOUCO. É um vexame, gente!", escreveu a cantora.

Mais tarde, ela chegou a compartilhar algumas indiretas nas redes sociais. "Burrice mesmo é vacilar com quem sempre esteve à disposição em te ajudar em tudo"; "O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo de que esse é o 'jeito delas'. Bom dia", diziam alguns dos textos.

Em seu perfil oficial do Instagram, Aline compartilhou um textão explicando a situação que foi compartilhada por Karin. "Aline saiu do grupo...Ri muito quando vi esse stories da minha amiga Karin Hils ontem. Mandei mensagem pra Ka e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do 'Aline saiu do grupo', eu disse algumas coisas que estavam em meu coração e que senti vontade de falar. Eu, de fato, sou uma entusiasta do Rouge, e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo o que o Rouge me deu nessa vida", iniciou.