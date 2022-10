Chay Suede escolheu ser protagonista de novela após ser cotado para projeto no streaming

Ator Chay Suede comemora seu personagem em Travessia

CARAS Digital Publicado em 10/10/2022, às 16h16 - Atualizado às 17h21

Nesta segunda-feira, 10, a nova novela das nove Travessia chega para substituir o sucesso de Pantanal. Em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal o Globo, seu protagonista, Chay Suede (30) contou sobre o seu novo projeto na TV. Para estar no elenco da novela da Globo, ele precisou deixar de lado a possibilidade de brilhar no streaming. Ele chegou a ser cotado para um projeto na Netflix, mas a negociação não seguiu adiante.

Chay era cotado como a opção certeira de viver o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, mas não entrou para o projeto para poder dar continuidade às suas atividades com a Globo. A possibilidade de viver um dos maiores ídolos brasileiros em uma série da Netflix veio antes de sua escalação para Travessia.

O contrato do ator com a Globo é de exclusividade e vai até 2025. Então, ele deu preferência para o contrato mais longo com a emissora, ao invés de começar um novo vínculo com a Netflix.

Em entrevista para o jornal O Globo, Chay disse: “A novela toma muitos meses do ser humano. É um caso a se pensar em relação ao processo produtivo. Mas eu realmente escolhi e vou mais pelo personagem que vou viver ali. No caso de Travessia, eu queria muito fazer pela vontade de trabalhar com o Maurinho (Mauro Mendonça Filho) e com a Gloria”, revelou.

Travessia estreia nesta segunda-feira, 10, e Chay Suede viverá um romance com a influenciadora Chiara, viviad pela mais nova atriz da Globo, Jade Picon, que estará em sua primeira novela, já assumindo um papel grande.

João Bravo divide personagem com Chay Suede na novela Travessia

De volta às telinhas, João Bravo interpretará a versão mais jovem do personagem de Chay Suede em Travessia. Ele contou um pouco sobre fazer parte do elenco da novela: “Estou muito feliz com essa oportunidade, pois sempre admirei o Chay e é também uma grande responsabilidade. Ele é um grande ator e conversamos antes de começar a gravar. Foi ele que me passou como seria o nosso personagem”, disse ele.