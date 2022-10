João Bravo divide personagem com Chay Suede na novela Travessia

João Bravo conta sobre a alegria de interpretar a versão jovem do personagem Ari na primeira fase de Travessia, nova novela das 9 da Globo

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 12h15 - Atualizado às 12h19

O ator João Bravo (13) está de volta à TV! Ele interpreta a versão jovem do personagem na primeira fase da novela Travessia, nova trama das 9 da Globo. O jovem artista divide o personagem com o ator Chay Suede (30), que assume o Ari na fase adulta.

Nos bastidores da trama, João Bravo contou sobre a alegria de integrar o elenco do projeto. “Estou muito feliz com essa oportunidade, pois sempre admirei o Chay e é também uma grande responsabilidade. Ele é um grande ator e conversamos antes de começar a gravar. Foi ele que me passou como seria o nosso personagem”, disse ele.

Inclusive, João Bravo teve a oportunidade de atuar com Drica Moraes e Marcos Caruso. “É bom demais conviver com a Drica e o Caruso. Ele é maravilhoso e muito divertido. Além disso, eu sempre posso aprender mais com eles”, contou.

Em sua trajetória na carreira, o ator mirim já atuou em Bom Sucesso, A Força do Querer, Ilha de Ferro e Verão 90. Recentemente, ele gravou a série A Magia de Aruana, do Disney+.