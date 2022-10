Atores de 'Pantanal' e 'Travessia' se reúnem em festa das novelas no Rio

Famosos que integram elenco de 'Pantanal' e 'Travessia' se encontram em festa de encerramento e início das novelas

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 08h24 - Atualizado às 08h57

A novela das nove Pantanal chega ao fim nesta semana na Globo e será substituída por Travessia, de Gloria Perez (73), e os atores se reuniram em festa na noite de quarta-feira, 05!

No Rio de Janeiro, os artistas que integram o elenco do remake e do novo folhetim marcaram presença na comemoração de encerramento de Pantanal e do início da nova trama, dirigida por Mauro Mendonça Filho e que estreia dia 10 de outubro.

Celebridades da novela que está no ar como Guito, José Loreto, Aline Borges, Marcela Fetter, Dira Paes estiveram presentes na celebração. Dentre os famosos que estão no elenco de Travessia, Lucy Alves, Humberto Martins, Bel Kutner, Alexandre Nero, Romulo Estrela, Rodrigo Lombardi, Jade Picon, Marcos Caruso e a autora da trama, Gloria Perez, posaram para fotos.

Confira os atores de 'Pantanal' e 'Travessia' que marcaram presença na festa:

Fotos: Fabricio Pioyani e Webert Belicio/AgNews

Jesuita Barbosa muda o visual após fim das gravações de 'Pantanal'

Após o fim das gravações da novela Pantanal, o ator Jesuita Barbosa (31) decidiu abandonar o visual de seu personagem Joventino! Nas imagens, ele apareceu ao lado do responsável pela transformação, seu cabeleireiro, Augusto Allencar. Se preparando para a mudança, ele posou com produto nos cabelos. O hairstylist foi quem exibiu o resultado na web. O famoso surgiu com os fios cortados e iluminados. "Depois de meses no Pantanal a pessoa volta. Largou a Juma e voltou para mim", brincou o cabeleireiro. Jesuita, então, destacou: "Fiquei belo!".

