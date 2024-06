Jade Picon bate o carro e lamenta: "Era melhor ter ficado em casa"

A influenciadora Jade Picon começou a semana com um contratempo. Ela contou que bateu o carro ao tentar estacionar em uma vaga estreita

A influenciadora Jade Picon começou a semana com um contratempo. Nesta segunda-feira, 24, ela contou que passou por um incidente ao tentar estacionar em uma vaga estreita e acabou batendo o carro. Visivelmente frustrada, Jade compartilhou vídeos nas redes sociais detalhando o ocorrido.

"Realmente era melhor ter ficado em casa", disse Jade em um dos vídeos em que aparece ainda dentro do veículo. "Bati o carro pela primeira vez na minha vida. Em minha defesa era uma vaga extremamente apertada, já tinha sido impossível de entrar", relatou a ex-BBB. "Gente, que caos", lamentou.

"Pelo menos não foi em outro carro. Acontece... Paciência! Que seja a primeira e a última vez", completou ela na legenda. Pouco antes, ela já havia desabafado sobre o seu dia. "Hoje eu já senti que ia ser um dia meio caótico, tanto é que taquei tudo para cima", detalhou Jade, em outro vídeo.

"Acordei atrasada, estressada, não sei o que que deu errado, pipipi que era para enviar e não enviaram, e eu já, falei assim: 'Quer saber? É isso'", relatou. "Quando vejo que vou me estressar, falo assim: 'Páf'. Mas esse ultimo acontecimento [sobre o carro], não dá para ligar esse modo, estou um pouco chateada, confesso", desabafou Jade.

Jade Picon lembra mudança para o Rio de Janeiro

Recentemente, Jade Piconfoi uma das convidadas do programaQuem Não Pode Se Sacode, do GNT, e falou sobre sua mudança para o Rio de Janeiro. "Me apaixonei, né? Me mudei para o Rio de Janeiro para fazer a novela, e a princípio falei para a minha família: 'É um ano, vou fazer a novela e volto'. Eles estão me esperando até hoje, eu nunca mais voltei para São Paulo. Tenho um apartamento lá, ainda volto para trabalhar, só que o Rio me proporcionou um outro estilo de vida, muito mais saudável", disse a ex-BBB.