Jade Picon é flagrada em cena romântica com Chay Suede

Jade Picon e Chay Suede gravam cena de beijo para a novela Travessia, da Globo, e o vídeo viraliza na internet

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 15h50

A ex-BBB Jade Picon virou assunto nas redes sociais nesta sexta-feira, 23, por causa do seu trabalho na novela Travessia, da Globo. Ela surgiu em um vídeo dos bastidores de uma gravação ao lado do ator Chay Suede e os fãs adoraram a interação deles em cena. Nas imagens, eles apareceram trocando um beijo como os personagens Chiara e Ari.

Nas imagens, Jade apareceu saindo de um carro luxuoso e indo ao encontro de Chay. Quando ficaram frente a frente, eles deram um beijão.

Na novela, o personagem Ari (Chay Suede) estará vivendo um romance com Brisa (Lucy Alves) logo no início da história. Porém, ele vai viajar para o Rio de Janeiro e vai se envolver com Chiara (Jade Picon). Brisa e Chiara vão disputar o amor de Ari ao longo da novela.

Vale lembrar que Travessia marcará a estreia de Jade Picon nas novelas da Globo.

Assista ao vídeo dos bastidores de uma cena de Jade Picon e Chay Suede:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Gloss (@hugogloss)