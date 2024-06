Simone Mendes revela por que rejeitou proposta para substituir Eliana no SBT

Após rumores sobre um convite para substituir Eliana, Simone Mendes revela por que recusou proposta para comandar programa no SBT

No último final de semana, Eliana se despediu definitivamente do SBT. Segundo rumores dos bastidores, a diretora Daniela Beyruti teria considerado apenas um nome capaz de substituir a apresentadora: Simone Mendes. No entanto, a cantora sertaneja recusou a proposta e, agora, se manifestou através das redes sociais para revelar o motivo.

Para quem não acompanhou, a terceira filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT, e compartilhou que pensou em alguém do ramo musical para preencher a vaga deixada pela loira na programação: "A primeira coisa que pensei quando a Eliana me disse os planos dela foi: 'O que colocar?'. Pensei em alguns nomes”, disse em entrevista ao F5.

“Para ser sincera, eu achei uma pessoa que se encaixaria no nosso domingo. Acho que ela passa a nossa energia. Mas hoje ela é inviável. Não é do ramo da televisão, e sim da música", a diretora declarou sem revelar nomes. Logo, começaram a circular rumores de que se tratava da antiga dupla de Simaria Mendes, que faz sucesso com sua carreira solo.

Nas redes sociais, o burburinho ganhou destaque, e até Simone decidiu se manifestar. Em um comentário, a cantora confirmou que recebeu a proposta e, apesar de ter ficado contente, explicou que ainda não sente que é o momento certo para comandar seu próprio programa na televisão: “Tudo no seu tempo”, iniciou.

“Amo a TV, mas no momento certo isso acontecerá”, Simone revelou que recusou o convite, mas que pode repensar sobre a proposta futuramente. Vale lembrar que diante da negativa da cantora, a emissora optou por não substituir a apresentadora e decidiu organizar uma nova grade de horários para alguns dos programas já existentes.

A nova programação de domingo do SBT será assim: o Domingo Legal vai ocupar o horário das 11h15 às 18h15; logo depois, entra no ar o Roda a Roda com Rebeca Abravanel, das 18h15 às 19h15; por fim, o público confere o Programa Silvio com Patricia Abravanel das 19h15 à 0h. E cada programa terá novidades para preencher a grade.

