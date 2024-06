Filho de Ronaldo, Ronald 'nega' herança do ex-jogador: 'Correr atrás do meu'

Filho de Ronaldo e Milene Domingues, o DJ e empresário Ronald ressaltou a importância de construir seu próprio patrimônio sozinho

Filho mais velho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, Ronald surpreendeu os internautas ao fazer uma rara aparição no podcast 'No Lucro', da CNN. Na ocasião, o jovem, fruto do antigo relacionamento do atleta com a comentarista esportiva Milene Domingues, falou um pouco sobre sua vida pessoal.

Durante a entrevista com o jornalista Phelipe Siani, Ronald revelou que seu pai sempre diz que não deixará a herança para os filhos. De acordo com o DJ e empresário, a brincadeira de Ronaldo tem um 'fundo de verdade', uma vez que ele concorda que deve ser o grande responsável por suas conquistas.

"Meu pai mesmo brinca que não vai deixar herança nenhuma pra mim e pros meus irmãos. (…) Realmente, ele brinca com isso. E eu acho legal, sim, realmente ter essa responsabilidade de saber: 'Cara, eu tenho que correr atrás do meu'", declarou o jovem, que ainda ressaltou ser ciente do privilégio que possui em ter pais influentes.

No entanto, na visão de Ronald, não é porque Ronaldo e Milene foram bons em suas profissões que ele pode se 'aproveitar' disso. "Não vou mentir aqui pra ninguém. Abre portas aí que, se não fosse por eles, não seriam abertas. Mas essa vontade de correr atrás do meu, de fazer o meu próprio nome, de realmente me tornar alguém nessa vida, independente de ser filho de quem eu sou, isso eu sempre tive muito forte dentro de mim", garantiu, reforçando o desejo de construir o próprio patrimônio.

Além de Ronald, o ex-jogador de futebol também é pai de Alexander, fruto de seu ex-affair com a fisiculturista Michele Umezu. Com a empresária Bia Antony, Ronaldo possui duas meninas: Maria Sophia e Maria Alice. O casamento durou 7 anos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DJ Ronald (@rnldmusic)

Filho de Ronaldo surge com a namorada em festival

Filho do ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e da comentarista Milene Domingues, o DJ Ronald marcou presença no último dia do festival de música Lollapalooza em São Paulo, realizado em março deste ano. Ele chegou ao evento acompanhado de sua namorada, Raisha Palomaro.

Os dois esbanjaram sintonia e simpatia ao posarem para as fotos na entrada do evento. Inclusive, eles trocaram beijos na frente dos fotógrafos de plantão. Nos bastidores do festival, Ronald relembrou o apoio dos pais ao decidir ser DJ. "Para ela [mãe, Milene] tive que fazer um mini curso para entender um pouco esse meu mundo e aceitar que estou seguro nesse ambiente", iniciou.

"Meu pai, não é segredo para ninguém, que ele teve sua fase baladeiro, então ele tem bom gosto. Super me apoia, vai aos shows que me apresento. Só tenho a agradecer tanto a ele quanto a minha mãe por terem me apoiado nos meus sonhos", completou Ronald; confira os registros!