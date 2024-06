Patrícia Ramos explica motivo de não expor namorado na web

Patrícia Ramos engatou um romance com Luiz Fernando. Apesar de ter tornado o relacionamento público, ela não pretende dar mais detalhes de sua relação

A apresentadora e influenciadora digital Patrícia Ramos engatou um discreto romance nos últimos meses com o jogador de futebol Luiz Fernando, ex-atleta do Fluminense. Mas, apesar de ter tornado o relacionamento público, ela disse que não pretende dar mais detalhes de sua relação.

Em uma caixinha de perguntas no Instagram, ela falou sobre o assunto. "Conta mais do seu boy maravilhoso. Com todo respeito", disse a internauta. "Amiga, não me leve a mal. Eu não vou botar o currículo dele aqui, eu não vou expor a vida dele em detalhes, como a gente se conheceu, etc., e, não me interpretem mal, tá? É porque eu não sinto vontade mesmo", respondeu Patrícia.

A apresentadora também explicou por que decidiu tornar o relacionamento público e mencionou que a escolha de não expor detalhes da sua vida pessoal se aplica a outras áreas de sua vida."Eu só expus que estou em um relacionamento porque a gente sai muito, a gente viaja muito, quando eu estou com ele, eu gravo stories e a aparece um braço, uma perna misteriosa", disse.

E complementou: "E quando eu estou nos lugares com ele, sempre vem alguém para tirar foto, vídeo, e eu tava percebendo que algumas pessoas estavam filmando nós dois. E por isso eu decidi expor, mas se não fosse por isso, estaria no off até agora", falou. "Não é por nada, não, é só porque eu perdi o tesão de expor detalhes da minha vida pessoal e isso tem me feito muito bem", confessou.

