Chamada de 'Pantanal', a próxima novela das nove, emociona público de casa

Apresentação de 'Pantanal', a próxima novela das nove da Globo, emociona os telespectadores

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 13h55

Na noite desta terça-feira, 22, a TV Globo apresentou pela primeira vez em seu horário nobre, a chamada de Pantanal, a próxima novela das 21 horas.

A nova versão da trama rural de Benedito Ruy Barbosa (90) que marcou os anos 90, emocionou os telespectadores que reagiram e comentaram sobre a produção nas redes sociais.

"Não vejo a hora. A chamada está linda demais. Nossa riqueza, o Pantanal!", escreveu uma pessoa no Instagram. "Não vou perder. O vídeo está maravilhoso!", exaltou outra pessoa no Twitter.

Com locações de tirar o fôlego, divulgação de parte do elenco e a mesma trilha sonora do passado, as primeiras imagens do remake de Pantanal encheram os olhos.

Elenco principal

A novela rural contará com nomes como os de Marcos Palmeira, Renato Góes, Juliana Paes, Bruna Linzmeyer, Jesuíta Barbosa, Osmar Prado, Dira Paes e Alanis Guillen na trama que ocupará o horário de Um Lugar ao Sol no final de março.