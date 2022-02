Globo divulga primeira chamada de 'Pantanal' e Juliana Paes celebra: ''Que orgulho de todos! Vem logo''

Após TV Globo exibir primeira chamada do remake de 'Pantanal, atriz Juliana Paes comentou sobre ansiedade para estreia da novela das nove

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 12h14

A nova novela das nove da TV Globo está chegando!

Na terça-feira, 22, a emissora exibiu a primeira chamada oficial do remake de Pantanal, que tem estreia prevista para 28 de março e substituirá Um Lugar Ao Sol no horário nobre.

No primeiro vídeo divulgado, aparecem imagens de todas as fases da novela, com lindas paisagens da região e até mesmo momento de nudez de Juliana Paes (42) à beira de um rio.

"Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e que cenário! E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, Pantanal", diz a postagem no perfil oficial da Globo no Twitter.

Em seu feed no Instagram, a atriz, que viverá Maria Marruá, mãe de Juma (Alanis Gullen), compartilhou a chamada e celebrou a chegada da trama às telinhas em breve.

"Ainda não superei a chamada divulgada ontem!!!!! Que orgulho de todos, elenco e equipe!!!! Vem logo", escreveu Juliana Paes na legenda da publicação.

"Bravo!!!!!!!!", disse Giovanna Antonelli nos comentários do post, com emojis de aplausos. "Meu Deus, chocada com essa novidade. Vou me deliciar com cada capítulo", declarou uma fã. "Essa novela marcou a minha infância, só de ouvir a música já me emocionei!", contou outra. "Que lindo....marcou gerações. Sucesso garantido", destacou uma terceira.

Pantanal conta a história de Joventino (Irandhir Santos) que se muda para o Pantanal com o filho, José Leôncio (Renato Góes/Marcos Palmeira), e se torna o maior peão da região. Ele acaba desaparecendo, deixando o filho sozinho, tendo que seguir os passos na criação de gado. Anos depois, ele tem série de desentendimentos com o filho, Jove (Jesuíta Barbosa).

Recentemente, Juliana Paes celebrou o fim das gravações de Pantanal com um lindo buquê de flores que ganhou da produção da novela. "Carinha de choro, mas o momento é de alegria!!! Estávamos gravando umas cenas delicadas, mas no fim, ganhei esse carinho da equipe e direção… Comemorando o fim de um ciclo de gravações da minha participação em #pantanal (queria postar o vídeo, mas o cenário aparece e não podemos mostrar!)", disse a famosa.

Confira a primeira chamada oficial de 'Pantanal':

Arrepiou, hein? Pode dizer! Que história, que cenas, que elenco e QUE CENÁRIO! E vamos combinar? A maior força da natureza é o amor. Dia 28 estreia sua nova novela das nove, #Pantanalpic.twitter.com/YFst7tUrNA — TV Globo (@tvglobo) February 23, 2022