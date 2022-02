Juliana Paes ganha buquê de flores e comemora fim das gravações de 'Pantanal'

Atriz Juliana Paes postou cliques esbanjando sua beleza natural ao celebrar fim das gravações da nova novela e 30 milhões de seguidores

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 12h40

A atriz Juliana Paes (42) tem muitos motivos para comemorar nesta terça-feira, 15!

A artista contou em seu perfil no Instagram que as gravações do remake de Pantanalchegaram ao fim.

Ela compartilhou cliques em que aparece toda natural, sem maquiagem, e mostrou que foi surpreendida pela produção da trama da TV Globo após gravar uma cena delicada, com um presente especial: um buquê de flores.

"Carinha de choro, mas o momento é de alegria!!! Estávamos gravando umas cenas delicadas, mas no fim, ganhei esse carinho da equipe e direção… Comemorando o fim de um ciclo de gravações da minha participação em #pantanal (queria postar o vídeo, mas o cenário aparece e não podemos mostrar!)", começou escrevendo na legenda da publicação.

E tbm os 30 milhões de amigos por aqui!!! Sou grata por tanto carinho, amizade e amor genuíno que recebo por aqui diariamente!", disse ainda ao postar os registros, feitos pela também atriz Bella Campos.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios à gata. "Você merece, você merece", disse David Brazil. "Muito querida, que exemplo de mulher", exaltou uma fã. "Você é linda e talentosa. Sou sua fã", declarou outra. "Você é merecedora de tudo, parabéns pôr você ser essa pessoa iluminada, carinhosa e simples, sem contar a grande atriz que você é, linda sempre, umas das mais influentes do nosso Brasil", destacou mais um.

A emissora anunciou que a estreia de Pantanal será no dia 28 de março e irá substituir Um Lugar Ao Sol. Na novela, escrita por Bruno Luperi e baseada na obra original de Benedito Ruy Barbosa, Juliana Paes vai interpretar a mãe de Juma Marruá (Alanis Guillen).

Juliana Paes adianta detalhes de nova personagem

Juliana Paes falou sobre a sua personagem, Maria Marruá, na nova versão de Pantanal, uma esposa dedicada, dócil e servil, leva uma vida sem luxo e conforto, enfrentando as dores e os dilemas de uma trajetória de força e fé. "O convite da novela veio de um jeito super inesperado: a gente estava, ainda, vivendo os efeitos de pandemia, em casa, e eu recebi uma mensagem do Rogério (Gomes, diretor artístico), nosso Papinha amado. “Ju, queria falar com você sobre Pantanal. Sei que você veio de uma batida e tal, mas acho que já deu tempo de descansar. Eu queria muito que você fizesse a Maria Marruá”. Acho que eu não o esperei falar por mais 10 segundos. Eu disse sim. Ele falou: “É uma participação, porque a Maria morre no início da segunda fase”. Mas é uma personagem maravilhosa. Eu me senti muito lisonjeada, desafiada e com muita vontade de fazer essa Maria Marruá", disse para o Gshow.

Confira os cliques de Juliana Paes: