Juliana Paes adianta detalhes da personagem Maria Marruá em 'Pantanal'

Atriz Juliana Paes fala sobre a sua personagem Maria Marruá na nova versão de 'Pantanal'

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 14h02

No final de março, a atriz Juliana Paes (42) estará de volta para a telinha na nova versão de Pantanal, sucesso do autor Benedito Ruy Barbosa (90).

No remake da famosa trama rural, a artista viverá a Maria Marruá, uma das personagens centrais da primeira fase da história que ocupará o espaço de Um Lugar ao Sol.

Mãe de Juma (Alanis Guillen), Maria, uma esposa dedicada, dócil e servil, leva uma vida sem luxo e conforto, enfrentando as dores e os dilemas de uma trajetória de força e fé.



"O convite da novela veio de um jeito super inesperado: a gente estava, ainda, vivendo os efeitos de pandemia, em casa, e eu recebi uma mensagem do Rogério (Gomes, diretor artístico), nosso Papinha amado. “Ju, queria falar com você sobre Pantanal. Sei que você veio de uma batida e tal, mas acho que já deu tempo de descansar. Eu queria muito que você fizesse a Maria Marruá”. Acho que eu não o esperei falar por mais 10 segundos. Eu disse sim. Ele falou: “É uma participação, porque a Maria morre no início da segunda fase”. Mas é uma personagem maravilhosa. Eu me senti muito lisonjeada, desafiada e com muita vontade de fazer essa Maria Marruá", disse Juliana Paes para o Gshow.



"Em 1990, eu tinha 11 anos, então, tenho as minhas memórias de criança, de perceber que, naquele momento [de exibição da novela], a casa dava uma parada; todo mundo parava para assistir. Acho que, talvez, movidos não só pela trama, mas pelo torpor que causava aquela linguagem diferente de assistir novela. Era um momento de contemplação", relembrou ela que ainda falou das gravações de Pantanal.

Gravações



"Quando a gente chega, tem um percurso longo pela frente. E enquanto você vai se embrenhando por dentro das fazendas e tal, vai aumentando a expectativa. E aí, quando você chega, todas as expectativas são superadas, porque eu vi bichos que eu nunca tinha visto na minha vida, ouvi sons que eu não tinha escutado ainda. Fora que tem uma energia diferente — isso é o que não dá pra explicar. Então, tudo isso traz para dentro da gente uma sensação diferente também, que as fotos não conseguem transmitir. Acho que, talvez, a gente com as imagens da novela consiga chegar o mais perto disso. Mas ter estado no Pantanal foi muito bom, especial demais", declarou a atriz.