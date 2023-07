Cauã Reymond revela o que tem em sua marmita para a novela 'Terra e Paixão'

Protagonista da novela Terra e Paixão, Cauã Reymond abre a sua marmita e tira foto para mostrar o que almoça nos bastidores da novela

Nesta segunda-feira, 31, o ator Cauã Reymond surpreendeu seus fãs ao revelar que é adepto da marmita no trabalho. Ele leva de casa a comida que vai comer na hora do almoço durante a rotina de gravação para a novela Terra e Paixão, da Globo. Inclusive, ele mostrou que tem a sua bolsa térmica e vários potes para levar o almoço e o lanche.

Nas redes sociais, o artista fotografou o que levou na marmita desta segunda-feira. Ele exibiu dois potes abertos. Um deles tinha uma salada variada, com direito a tomate, pepino, cenoura, alface e beterraba. O outro pote tinha os alimentos quentes, incluindo uma proteína empanada e um tipo de arroz.

Vale lembrar que Cauã Reymond não é o único famoso que adora uma marmita. Recentemente, o jornalista César Tralli, do Jornal Hoje, contou que não sai de casa sem a sua lancheira com a marmita do dia. “Almoço no trabalho, trago a minha marmita. Eu sou o rei da marmita na Globo. Eu já sou famoso pela marmita. Geralmente é uma bela salada, bem variada, e um peixe ou uma carne, alguma coisa assim, para dar uma energia. Às vezes tem um arroz integral...”, disse ele durante a conversa no palco.

Logo depois, Tralli contou que já avisa durante o jantar em casa que vai guardar um pouco da comida para levar na marmita. “O que vai sobrando [da refeição em casa], eu falo: 'guarda para a minha marmita. Eu vou congelar!'. Eu vou fazendo o estoque. De vez em quando eu abro o congelador e falo: 'eita, tá faltando marmita'. A salada eu faço à noite, coloco no potinho e já coloco na lancheira. De manhã, quando eu acordo, eu pego a proteína”, declarou ele, e completou: "Eu chego na redação com a lancheira. Minha lancheira é famosa! Eu tenho o maior orgulho de vir com a minha lancheira, eu acho o máximo. O legal da marmita é que a comida de casa”.

Por sua vez, a musa fitness Gracyanne Barbosa também sempre anda para cima e para baixo com sua marmita no carro. Inclusive, ela comeu uma marmita antes de ir para a festa na mansão de Luciano Huck. “Me convidem para festas, porque eu sou aquela convidada que não gasta nada. Levo a minha própria comida, minha própria água, não gasto nada na sua festa. Não dou prejuízo nenhum, pode me chamar”, disse ela.

Atriz nega rumores de affair com Cauã Reymond

A atriz Letícia Laranja, que interpreta a Flor na novela Terra e Paixão, da Globo, se surpreendeu ao ver o seu nome repercutir na internet sobre supostos romances com os atores Cauã Reymond e Igor Angelkorte. Ela abriu o jogo e revelou qual é a sua verdadeira relação com os dois colegas de elenco.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Laranja contou que é amiga de Cauã Reymond e não se importa com os boatos. “Eu lido com essas notícias de uma forma muito tranquila, até porque é mentira. Mesmo se fosse verdade eu não ligaria. Ele é meu companheiro de cena, um amigo que ainda estou conhecendo. Mas também acho normal as pessoas pensarem coisas e criarem rumores. Faz parte”, disse ela.