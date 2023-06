Atriz de Terra e Paixão abre o jogo sobre rumores de affair com Cauã Reymond

Intérprete da Flor na novela Terra e Paixão, Leticia Laranja revela a verdade sobre rumores de affair com Cauã Reymond e Igor Angelkorte

A atriz Letícia Laranja, que interpreta a Flor na novela Terra e Paixão, da Globo, se surpreendeu ao ver o seu nome repercutir na internet sobre supostos romances com os atores Cauã Reymond e Igor Angelkorte. Ela abriu o jogo e revelou qual é a sua verdadeira relação com os dois colegas de elenco.

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Laranja contou que é amiga de Cauã Reymond e não se importa com os boatos. “Eu lido com essas notícias de uma forma muito tranquila, até porque é mentira. Mesmo se fosse verdade eu não ligaria. Ele é meu companheiro de cena, um amigo que ainda estou conhecendo. Mas também acho normal as pessoas pensarem coisas e criarem rumores. Faz parte”, disse ela.

Então, ela também desmentiu os rumores de affair com Igor e contou que está solteira. “Não faz o menor sentido. Não entendi nada sobre que clima de romance é esse que falaram [risos]. Ele é um amigo querido. Nos conhecemos na novela e nos conectamos muito,porque temos pensamentos superparecidos. Estou solteira e muito focada no meu trabalho”, declarou.

Festa de aniversário da filha de Cauã Reymond

Há poucos dias, a jovem Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, comemorou o seu aniversário de 11 anos ao lado da família em uma festa intimista. Apesar de soprar as velinhas em casa, a menina escolheu um tema de acordo com a sua idade!

Sofia comemorou a nova idade em uma festa com o tema da banda sul-coreana Balckpink, que é um verdadeiro sucesso entre os adolescentes e jovens ao redor do mundo. A festa contou com fotos das integrantes do grupo.

As imagens da festaforam compartilhadas por Grazi Massafera nas redes sociais e ela aproveitou para celebrar o aniversário da filha com um recado especial. "Hoje o dia dela, o maior amor desse mundo! Ela me transforma, a menina dos meus olhos inteligente, generosa, bem-humorada.Teu sorriso é festa no meu coração. Sofia, 11 anos", disse ela.