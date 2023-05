Cauã Reymond e Grazi Massafera se reúnem no aniversário da filha: "Maior amor do mundo"

Sofia, filha de Cauã Reymond e Grazi Massafera, completou 11 anos de vida nesta terça-feira, 23, e ganhou uma festa intimista

Cauã Reymond(43) e Grazi Massafera (40) se reuniram para comemorar o aniversário da filha, Sofia. A menina completa 11 anos de vida nesta terça-feira, 23.

Nas redes sociais, o ator publicou uma foto ao lado da ex-esposa e da herdeira, além disso, ele postou um vídeo mostrando a aniversariante com seu bolo de aniversário. A festa intimista, aliás, teve como tema o grupo de K-pop Blackpink.

Ao dividir os registros da comemoração, Cauã, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, se derreteu pela filha. "Ela não para de crescer. Maior Amor do mundo", declarou o papai coruja na legenda da publicação.

Os fãs do ator deixaram mensagens de felicitações para Sofia nos comentários. "Que linda!! Parabéns, irmão!", disse o apresentador Marcos Mion. "Gatinha!!! Parabéns família!", escreveu Astrid Fontenelle. "Parabéns, viva Sofia", comentou uma seguidora. "Que fofa. Muita saúde", desejou uma fã.

Mariana Goldfarb presta homenagem para a ex-enteada

Ex-mulher do ator Cauã Reymond, Mariana Goldfarb fez questão de demonstrar que continua mantendo uma boa relação com a ex-enteada, Sofia – que é filha do ator com Grazi Massafera.

Nesta terça-feira, 23, a menina completou 11 anos de idade e ganhou uma homenagem da ex-madrasta. Em seu perfil nas redes sociais, a morena mostrou uma foto com Sofia e deixou um recado carinhoso. "Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário", disse ela.

