Ex-mulher de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb mostra foto com a filha dele, Sofia

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb faz questão de parabenizar a ex-enteada, Sofia, com recado: 'Te amo'

Ex-mulher do ator Cauã Reymond, a nutricionista Mariana Goldfarb fez questão de demonstrar que continua mantendo uma boa relação com a ex-enteada, Sofia – que é filha do ator com Grazi Massafera. Nesta terça-feira, 23, a menina completou 11 anos de idade e ganhou uma homenagem da ex-madrasta.

Em seu perfil nas redes sociais, a morena mostrou uma foto com Sofia e deixou um recado carinhoso. “Seu dia de nascimento se tornou também um dos meus dias favoritos. Te amo! Feliz aniversário”, disse ela.

Nos últimos dias, a influenciadora digital disse estar bem animada com sua mudança para a casa nova após anunciar o fim do casamento com Cauã Reymond. "Eu estou muito animada com a minha casa nova e muito animada por poder compartilhar tudo com vocês. Só que eu só vou poder me mudar no final de julho, mas tudo bem também", explicou.

Vale lembrar que Mariana Goldfarb e Cauã Reymond anunciaram o fim do casamento em abril deste ano por meio de mensagens nas redes sociais. Ela foi a primeira a postar sobre o término. “Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas. Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago muitas coisas que estão por vir”, disse ela.

Pouco depois, ele também fez um post. "Como sabem, tenho um perfil mais reservado, sem exposições da minha vida privada. No entanto, em função das mensagens e ligações que tenho recebido, achei importante abrir esse canal para confirmar o fim do meu relacionamento com a Mariana. Por ser um momento íntimo de nós dois, não farei mais qualquer comentário aqui sobre o assunto e tenho certeza que todos compreenderão a minha decisão. Obrigado a todos", finalizou.