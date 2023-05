Separada de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb se anima ao falar da casa nova: "Me reconectando"

A influenciadora digital Mariana Goldfarb falou sobre a casa que escolheu para morar após o fim de seu casamento com Cauã Reymond

Mariana Goldfarb(33) não segurou a animação ao falar sobre a casa nova que vai morar após o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond (42).

Nos Stories do Instagram, a modelo contou que vai se mudar para o novo endereço em julho, e enquanto isso, continuará na casa dos pais.

"Eu estou muito animada com a minha casa nova e muito animada por poder compartilhar tudo com vocês. Só que eu só vou poder me mudar no final de julho, mas tudo bem também", explicou a influenciadora digital.

Goldfarb ainda deu detalhes sobre a vida ao lado dos pais, e confessou que esse período ao lado deles está sendo desafiado e positivo. "Estou recebendo muito carinho e amor dos meus pais. Embora nossos pais sejam pais, né? Tem seus desafios, mas de um modo geral está sendo bem positivo. Eu estou me reconectando, estou me aproximando dos meus pais. Estou podendo contribuir com o crescimento deles, é reciproco, eles também contribuem comigo. Mas é um desafio, sem dúvidas", afirmou.

Por fim, Mariana ressaltou que a casa que vai morar fica em um local silencioso, já que detesta lugares barulhentos. "Fica em uma rua silenciosa, para mim, silêncio é fundamental. Eu odeio barulho, eu já falei para vocês, já escrevi um texto sobre isso. Estou em uma fase que eu odeio barulho", completou ela.

Mariana Goldfarb reflete após separação

A modelo Mariana Goldfarb usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem positiva com seus seguidores ao começar a semana! Em seu feed no Instagram, a modelo, que recentemente anunciou o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, postou uma foto em que aparece produzida em um bar, usando uma blusa do Brasil e tomando cerveja.

A influenciadora digital ainda fez uma reflexão sobre cuidado com a saúde mental, autoconhecimento e amor-próprio. "Bora começar a semana então. Meu maior desafio é manter o equilíbrio e essa meta eu tô atingindo com sucesso. Do meu jeitinho, cuidando do corpo, mente e espírito, livre pra fazer as minhas escolhas, é delicioso vestir a própria pele. Eu recomendo", escreveu.

