Saiba qual foi o tema da festa de aniversário de Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia escolheu um tema teen para celebrar a chegad ados 11 anos de vida

Nesta semana, a jovem Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, comemorou o seu aniversário de 11 anos ao lado da família em uma festa intimista. Apesar de soprar as velinhas em casa, a menina escolheu um tema de acordo com a sua idade!

Sofia comemorou a nova idade em uma festa com o tema da banda sul-coreana Balckpink, que é um verdadeiro sucesso entre os adolescentes e jovens ao redor do mundo. A festa contou com fotos das integrantes do grupo.

As imagens da festaforam compartilhadas por Grazi Massafera nas redes sociais e ela aproveitou para celebrar o aniversário da filha com um recado especial. "Hoje o dia dela, o maior amor desse mundo! Ela me transforma, a menina dos meus olhos inteligente, generosa, bem-humorada.Teu sorriso é festa no meu coração. Sofia, 11 anos", disse ela.

🚨VEJA: O tema da festa de aniversário de 11 anos da Sofia, filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, é BLACKPINK.



